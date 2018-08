Un triunfo tan histórico como necesario

En una actuación descomunal, por lo hecho en ataque en el primer tiempo y por la defensa de la segunda mitad, los Pumas vencieron a Sudáfrica por 32-19 y cortaron una racha de 11 derrotas seguidas en el Rugby Championship. Se trata de la tercera victoria en la historia ante los Springboks, ante quienes habían conseguido el último triunfo, en 2016, y la cuarta en los seis años y fracción que lleva en el certamen hemisférico.

Bautista Delguy, autor de dos de los cuatro tries, fue la figura. Nicolás Sánchez tuvo también una buena tarde al anotar 17 puntos. En realidad, todo el equipo tuvo una labor encomiable entregándose en defensa cuando Sudáfrica reaccionó en el segundo tiempo. Y así se consumó la primera victoria de la era de Mario Ledesma como entrenador, en su segundo partido en el cargo. La diferencia de 13 puntos es la más holgada de las cuatro victorias.

De entrada se vio una intensidad mayúscula del equipo argentino, pero a diferencia del partido anterior pudo contar con pelotas de calidad a partir de la mejora en las formaciones fijas (el scrum fue plataforma de dos tries) y especialmente del ruck, donde se recuperaron cuatro o cinco pelotas y no se perdió ninguna. Y con la pelota en las manos y el envión que les dieron los forwards, los backs argentinos hicieron estragos.

Al final, los 28.000 espectadores que le dieron un gran marco al estadio Malvinas Argentinas terminaron alentando, casi como un alivio luego del sufrimiento que fue todo el segundo tiempo en que los Pumas se dedicaron a tacklear a destajo.

Los Pumas no empezaron del todo bien. La actitud estuvo desde el minuto cero y la presión era buena para ahogar a los sudafricanos. Eso sí, al límite, lo que implicaba un alto riesgo si se fallaba el primer tackle. Es lo que pasó a los 15 minutos, cuando Siya Kolisi quebró la resistencia de Sánchez y se escapó 40 metros al try. Repitió el propio N°7 ante Matera, aunque allí no llegó al in-goal.

La segunda mitad del primer tiempo de los Pumas fue excelsa. Ajustaron la marca y explotaron con la pelota en las manos. A los 21, Sánchez jugó un pase adentro y abrió un agujero que Emiliano Boffelli explotó y luego Bautista Delguy definió. Un instante más tarde, Gonzalo Bertranou capitalizó el avance del scrum y atacó el ciego y dos contra dos Bautista Ezcurra y Delguy definieron con maestría. En seguida, Pablo Matera recuperó una pelota suelta y quedó cerca del try. Etzebeth frenó la inminencia de try con un penal y vio la amarilla. Los Pumas pidieron scrum-5 y, aunque salió sucia, Sánchez amagó y se fue al try. Luego el 10 selló el score con un drop: 27-7 al entretiempo.

La intensidad de los Pumas se mantuvo al inicio de la segunda mitad. Tras una buena defensa, Ramiro Moyano llegó al try luego de una jugada de varias fases y estableció la diferencia máxima (32-7), aunque Sudáfrica descontó de inmediato con una acción similar que coronó Mapoe.

Los últimos 30 minutos fueron puro tackle. Sudáfrica se adueñó de la pelota y jugó constantemente en extremo ataque. Los Pumas se mataron defendiendo y lo hicieron con efectividad y bravura, pero sin poder recuperar la pelota. De tanto insistir llegó un nuevo try de Mapeoe y la diferencia quedó en dos tries (32-19), con 15 por jugarse.

Recién un contraataque de Delguy saliendo desde su propio in-goal a cinco del final le dio aire a los Pumas. Sudáfrica ya no tuvo más para más. Los argentinos terminaron jugando en ataque y al pitazo final lo siguieron abrazos sentidos y desahogo, pero sin euforia. No les queda nada excepto la convicción de que todavía puede dar más.