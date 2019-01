Tres décadas de gloria

Enero de 1989. Una loca idea de un grupo de amigos que por ese entonces jugaban al rugby en Old Boys, se hizo realidad.

El objetivo era la creación de un Seven, una modalidad que de a poco se iba ganando su lugar en el mundo de la ovalada por ese entonces.

Pedro Bordaberry, Juan Cat, Martín Guerra, Martín Stefani y Gabriel Varela lideraban ese grupo de locos que se la jugaron y que se rodearon de gente que de manera honoraria trabajó procurando llegar a un torneo de primer nivel internacional.

Y lo lograron. En poco tiempo el Seven de Punta del Este se transformó en un evento de referencia y varias figuras pasaron por el certamen, ya sea jugándolo o como ilustres visitantes, acaparando la atención de grandes y chicos.

El trato que recibían era tan bueno que antes de irse ya estaban pensando en volver. Jonah Lomu, Simon Poidevin, Jason Little, Walter Little, Frank Bunce, Eric Rush y Waisele Serevi son algunas de las estrellas del rugby que visitaron Punta del Este.

Y precisamente Serevi fue de los tantos que volvió. Hoy estará como entrenador de la selección de seven de Rusia, pero ayer, el fijiano fue el protagonista de una jornada del Programa Get Into Rugby en Playa Montoya.

Ese cariño y la atención que los jugadores fueron recibiendo en cada edición del torneo, fue la clave para que este evento se transformara en una referencia del rugby.

Clubes y selecciones se dieron cita siempre, algunas veces mezclados en las series y otras, como ahora, con dos torneos por separado.

Después de un arduo trabajo que implica a mucha gente de Old Boys, el apoyo de la Unión de Rugby del Uruguay y también el de Sudamérica Rugby, el Seven de Punta del Este volverá a cautivar al público y será otra vez una de las dos etapas del Circuito Sudamericano de la categoría que luego se cerrará en Viña del Mar, Chile, entre el 11 y el 13 de enero.

A partir de hoy, el Campus Municipal de Maldonado “Domingo Burgueño Miguel” se viste de fiesta al ritmo del rugby en un clásico del verano en el principal balneario del Uruguay.

El Seven de Punta del Este pondrá en marcha hoy su edición número 30 con una extensa jornada que comenzará a la hora 11:20 y que terminará pasadas las 23:00.

La primera parte del sábado incluirá 15 partidos por el certamen de clubes que tendrá a 11 equipos divididos en tres series: dos de cuatro y una de tres equipos.

A la hora 16:25 se pondrá en marcha el campeonato de selecciones por el que se disputarán 18 encuentros.

Desde las 16:00 horas comenzará la transmisión en vivo de ESPN 3, que también repetirá mañana con la jornada definitoria del certamen.

En cuanto a las 12 selecciones participantes, el nivel promete mucho. Uruguay tendrá un gran desafío de enfrentarse a rivales de jerarquía internacional como Sudáfrica y Rusia en esta nueva etapa con Francisco De Posadas al frente de un plantel con mucha juventud apostando a dar un salto internacional.

Por otra parte, Argentina llegó a Punta del Este con un equipo que se apronta para las etapas del Circuito Mundial y lo transforma en uno de los grandes candidatos a quedarse con el título que en la edición 2018 quedó en manos de los sudafricanos.

Sudáfrica campeón del Seven de Punta del Este en 2018. Foto: Archivo El País.

Las series del Seven

SELECCIONES

Zona "A"

Estados Unidos

Alemania

Chile

Paraguay



Zona "B"

Sudáfrica

Rusia

Uruguay

Colombia



Zona "C"

Argentina

Canadá

Portugal

Brasil​

CLUBES

Zona "D"

Moby Dick

La Tablada

Trébol de Paysandú

Lobos



Zona "E"

Entre Ríos

Palermo Bajo

Carrasco Polo

Azulgrana



Zona "F"

Old Boys

Curne

Ceibos​

Los partidos del sábado en el Campus de Maldonado

11.20 La Tablada vs. Trébol

11.40 Moby Dick vs. Lobos

12.00 Palermo Bajo vs. Carrasco Polo

12.20 Entre Ríos vs. Azulgrana

12.40 Old Boys vs. Ceibos

13.00 La Tablada vs. Lobos

13.20 Moby Dick vs. Trébol

13.40 Palermo Bajo vs. Azulgrana

14.00 Entre Ríos vs. Carrasco Polo

14.20 Old Boys vs. Curne

14.40 Trébol vs. Lobos

15.00 Moby Dick vs. La Tablada

15.20 Carrasco Polo vs. Azulgrana

15.40 Entre Ríos vs. Palermo Bajo

16.00 Curne vs. Ceibos



16.25 Chile vs. Alemania

16.47 Estados Unidos vs. Paraguay

17.09 Canadá vs. Portugal

17.31 Argentina vs. Brasil

17.53 Uruguay vs. Colombia

18.15 Sudáfrica vs. Rusia

18.37 Chile vs. Paraguay

18.59 Estados Unidos vs. Alemania

19.21 Canadá vs. Brasil

19.43 Argentina vs. Portugal

20.05 Rusia vs. Uruguay

20.27 Sudáfrica vs. Colombia

20.49 Alemania vs. Paraguay

21.11 Portugal vs. Brasil

21.33 Estados Unidos vs. Chile

21.55 Rusia vs. Colombia

22.17 Argentina vs. Canadá

22.39 Sudáfrica vs. Uruguay