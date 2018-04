Trébol y otro triunfo para seguir arriba

Un contundente 43-0 frente a Champagnat le permitió a Trébol de Paysandú lograr una nueva victoria y seguir como líder del Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo de Rugby 2018 “Copa 100 Años del Diario El País”.



El conjunto sanducero no le dio opciones a los montevideanos y se mantienen en la cima de un certamen que tuvo por otra parte el triunfo de Old Christians, el actual tricampeón uruguayo, ante Ceibos en el campo deportivo de San Patricio por 40 a 7.



Además, Old Boys se quedó con el invicto de Los Cuervos, que sumaban cuatro triunfos en la misma cantidad de presentaciones, y derrotó a los de Camino Mendoza con un ajustadísimo 16-15.



Carrasco Polo le ganó como visitante a Lobos 27-12, mientras que Cricket derrotó a Seminario por 34 a 8.

