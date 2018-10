Trébol se metió en la final del Uruguayo

Las semifinales parecían ser el techo de Trébol en las últimas temporadas, pero las estadísticas están para romperse y el equipo de Paysandú lo hizo. Ayer escribió una nueva página de su historia y ahora va por más.

Es que más allá de perder como local en la Heroica con Carrasco Polo por 21 a 17, los dirigidos por Mateo Durán avanzaron a la final del Uruguayo de Clubes “Copa 100 Años del diario El País” tras haber ganado en la ida en Montevideo por 21-18 anotando un try más que el “Caballito” en la serie y eso le permitió clasificarse a la definición, instancia en la que lo espera Old Christians, el actual tricampeón, que eliminó al Montevideo Cricket Club.

Fue acaso la serie más emotiva de los playoffs en las últimas temporadas porque tanto el encuentro de ida disputado en Servando Gómez como el de vuelta jugado ayer en el Golf Club Paysandú, tuvieron de todo.

Trébol se llevó la victoria de la capital y ayer por la tarde, ante su gente y en una verdadera fiesta, selló su pasaje a la definición del Uruguayo a pesar de que comenzó perdiendo.

Un try de Carlos Protassi a los 8’ convertido por José Asuaga le dio al partido los primeros puntos pero el interminable Ignacio Grignola a los 13’ arremetió y apoyó un ensayo que se terminó de confirmar TMO mediante para que el local ganara en confianza y pasara a adueñarse del trámite ya que antes del descanso apareció Brian Vergara para apoyar el segundo try sanducero convertido por Alejo Durán para irse al descanso 12-7 arriba con el “Caballito” jugando con 14 por una amarilla a Protassi.

Pero en el complemento, Carrasco Polo sacó a relucir su chapa y con tries de Santiago Gibernau y Tomás Etcheverry con conversiones de José Asuaga, pasó al frente 21-12, resultado que hasta ese momento le daba la clasificación a la final al “Caballito”.

Con esa arremetida en el inicio del segundo tiempo, Polo tomó la ventaja pero con el paso de los minutos y el ingreso de jugadores importantes como Juan Pedro Rombys y Mathías Palomeque, Trébol se fue al frente porque sabía que podía, que tenía el respaldo de todo lo hecho a lo largo de la temporada.

Y no quería que la chance de llegar a la final se escapara. El local se plantó en campo rival y tanto insistió que logró vulnerar la férrea defensa del “Caballito” con un try de Vergara para sellar el 21-17 final para la visita, resultado que terminó metiendo a Trébol en la final por diferencia de tries apoyados en la serie.

Alejo Durán sacó la pelota de la cancha, Santiago Romero pitó el final y el Golf Club Paysandú se transformó en una verdadera fiesta: Trébol dejó por el camino a un histórico del rugby uruguayo como Carrasco Polo y jugará su primera final buscando escribir más páginas en una historia que quiere seguir sumando éxitos.

Todavía está por definirse el escenario de la final

Old Christians, actual tricampeón uruguayo, irá en busca de su cuarto título consecutivo, pero para eso deberá vencer a Trébol de Paysandú. Los azules eliminaron el sábado al Montevideo Cricket Club y serán los rivales de un durísimo equipo sanducero.

Se trata de una final inédita para el rugby uruguayo bajo esta forma de disputa y ahora, la semana previa al encuentro que se jugará el sábado 3 de noviembre, debe definirse dónde se disputará, ya que el Estadio Charrúa (la casa del rugby) no podrá ser utilizado hasta la finalización del Mundial Femenino Sub 17.

En tal sentido, las autoridades de la Unión de Rugby del Uruguay (URU) y los clubes finalistas deberán ponerse de acuerdo para fijar un escenario que albergue la final y hoy, la cancha de Carrasco Polo corre con una leve ventaja.

Por otra parte, hay otro aspecto a tener en cuenta y será que el 1° de noviembre, Los Teros viajarán a Europa a disputar cuatro partidos en la ventana internacional y tanto Old Christians como Trébol, pueden tener jugadores citados a la selección. Si eso se confirma, se perderán la final del Uruguayo de Clubes.