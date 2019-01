Un torneo con historia propia

Punta del Este se prepara para recibir nuevamente un clásico del verano que ya está consolidado deportivamente, pero que busca generar más atracción en aquellos que no son fanáticos del rugby.

El Seven de Punta del Este (5 y 6 de enero), tuvo su lanzamiento y en Montevideo y se prepara con novedades. Además de las 12 selecciones de primer nivel y 12 equipos, el torneo contará con varios atractivos durante un fin de semana de fiesta.

“La idea de la organización es poder brindar un torneo de alto nivel en lo que al rugby refiere, pero también ofrecer algo distinto como por ejemplo food trucks y música en vivo”, le dijo a Ovación Santiago Cat, director del Seven.

En tal sentido, en las tribunas del Campus Municipal de Maldonado se montarán 10 puestos que ofrecerán comidas y bebidas, además habrá entretenimientos varios a lo largo de las dos jornadas y el cierre de los dos días será con música en vivo con bandas que llegarán desde Argentina.

En lo estrictamente deportivo, el certamen de selecciones marcará el inicio del Circuito Sudamericano de Seven que tendrá su primera etapa en Punta del Este y la segunda en Viña del Mar.

Serán tres grupos de cuatro países cada uno. En el “A” estarán Estados Unidos, Alemania, Chile y Paraguay, en el “B” Sudáfrica, Rusia, Uruguay y Colombia, y en el “C”, Argentina, Canadá, Portugal y Brasil.

“Tendremos un certamen de selecciones de muy alto nivel que además será parte del Circuito Sudamericano con todo lo que ello implica y además nunca perdemos de vista el espíritu de los clubes, por eso en el Seven no puede faltar este torneo y también serán 12 equipos participantes de Uruguay y Argentina”, agregó Cat.

En cuanto al torneo de selecciones, el director del Seven de Punta del Este contó que “es posible gracias al apoyo de Sudamérica Rugby y la Unión de Rugby del Uruguay que confían en la organización que le pone Old Boys a este evento que ya no necesita presentación porque cumple 30 años y ya es una marca registrada en este tipo de competencias”.

Por su parte, Pablo Ferrari, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, expresó que “para nosotros es un placer confiar en Old Boys porque es como confiar en uno mismo ya que el club ya no necesita demostrar nada en cuanto a la organización de un certamen que ya va a llegar a los 30 años y eso es muy importante para todos nosotros”.

Con varias novedades y con un nivel que promete y mucho, el Seven de Punta del Este ya tiene pronta una nueva edición que se robará la atención el sábado 5 y el domingo 6 de enero en el Campus.

El lanzamiento del Seven fue en el Hotel Hampton. Foto: Prensa URU.

La gente jugará su papel

Santiago Cat, director del Seven de Punta del Este, hizo un paralelismo con el torneo y una obra de teatro. En tal sentido, para que una obra se mantenga en cartelera, necesita de la gente y por eso, uno de los organizadores convocó al público: “Van a poder disfrutar de un torneo de rugby de primer nivel y además habrá actividades y atractivos para toda la familia durante las dos jornadas”.