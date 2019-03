Los Teros y otro triunfo para recordar

En un trabajoso y duro partido ante un rival que nunca dio nada por perdido, Uruguay derrotó a Brasil en el Estadio Charrúa por 42 a 20 y se consagró como vicecamepeón del Americas Rugby Championship.

Los Teros consiguieron una actuación histórica ya que por primera vez fueron segundos y además, lograron cuatro victorias en cinco partidos disputados. Solo perdieron en Buenos Aires con Argentina XV, que se quedó con el título a una fecha del final del certamen.

Esta noche en el Charrúa, el equipo de Esteban Meneses no tuvo un buen comienzo y los Tuipis lo aprovecharon para terminar yéndose al descanso con ventaja de 15 a 11.

Los norteños llegaron a estar 20-14 arriba a los 50’ de partido pero el cierre le perteneció a Uruguay. Con el scrum como caballito de batalla una vez más, un estado físico que permitió luchar los 80’ y una gran determinación a la hora de atacar y por supuesto, defender, le permitieron a Los Teros sacar el partido adelante.

Con un parcial de 28-0 en los últimos 37 minutos de juego, Uruguay lo pasó por arriba a un Brasil que luchó hasta donde pudo pero que se encontró con un equipo celeste muy sólido en sus líneas, con buenos recambios en el complemento.

Para destacar y pensando en lo que se viene, Esteban Meneses recuperó a un jugador de nivel internacional como Franco Lamanna, quien volvió tras recuperarse de una lesión, fue titular ante Los Tupis y además, apoyó un try.

La cuarta edición del Americas Rugby Championship marcó también que Esteban Meneses tiene puestos en donde deberá seguir probando a jugadores que han demostrado muy buen nivel en este comienzo de año en el que el principal objetivo será llegar de la mejor manera al Mundial de Japón.

En medio de esa preparación, Los Teros siguen haciendo historia y lo demostraron en la cancha. Vencieron a Canadá en la primera fecha con 14 jugadores durante más de 60’, fueron competitivos ante Argentina XV en Buenos Aires con una alineación muy joven, le ganaron a Estados Unidos como visitantes por primera vez en la historia y obtuvieron un inédito segundo lugar en el Americas Rugby Championship.



LOS DETALLES

URUGUAY 42 – 20 BRASIL

Cancha: Estadio Charrúa



Uruguay. Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Juan Pedro Rombys; Ignacio Dotti, Diego Ayala; Juan Manuel Gaminara (capitán), Franco Lamanna, Manuel Diana; Santiago Arata; Felipe Berchesi, Joaquín Prada, Andrés Vilaseca, Juan Manuel Cat, Federico Favaro; Gastón Mieres.

Ingresaron. Facundo Gattás, Guillermo Pujadas, Mario Sagario, Gonzalo Soto Mera, Juan Diego Ormaechea, Tomás Inciarte, Manuel Blengio, Ignacio García.

Entrenador: Esteban Meneses.



Brasil. Jardel Vettorato, Yan Rosetti, Murilo Rebolo; Gabiel Paganini, Luiz Vieira, Cléber Dias, Arthur Bergo, André Arruda, Lucas Duque, Joshua Reeves; Robert Tenorio, Moisés Duque, Lorenzo Massari, Lucas Tranquez, Daniel Sancery.



Ingresaron. Walter Schildberg, Joao Talamini, Pedro Bengalo, Michael Oliveira, Alexandre Alves, Douglas Rauth, Stefano Giantorno, Ariel Rodrigues.

Entrenador. Rodolfo Ambrosio.



Puntos Uruguay. 11’, 31’, 43’ Felipe Berchesi (penales), 38’ Germán Kessler (try), 53’ Franco Lamanna (try), Felipe Berchesi (conversión), 60’ Juan Manuel Cat (try), Felipe Berhesi (conversión), 72’ Germán Kessler (try), Felipe Berchesi (conversión), 78’ Juan Diego Ormaechea (try), Felipe Berchesi (conversión).

Puntos Brasil. 5’ Joshua Reeves (penal), 14’ Lucas Duque (try), 30’ Daniel Sancery (try), Joshua Reeves (conversión), 49’ Lucas Tranquez (try).



Expulsado: 69’ Andrés Vilaseca (Uruguay).