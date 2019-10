Los Teros, los que más tacklearon en el Mundial de Rugby

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Teros cerraron un gran Mundial en Japón y sus números lo demuestran. Mejoraron lo hecho en Londres 2015, cuando no habían sumado ningún punto y habían sido el equipo de más bajo rendimiento por 30 anotaciones a favor y 226 en contra (diferencia -196). En Japón 2019, Uruguay cerró con una victoria (30-27 sobre Fiji) y un saldo de anotaciones de -80, por las 60 a favor y 140 en contra.

Pero la mejora de Los Teros no fue solo por el triunfo contra un Fiji con el cual en 2015 fue derrota por 47-15. Varios números reflejan la evolución de los ahora dirigidos por Esteban Meneses.

Los Teros terminaron primeros en la fase de grupos como la selección que más tackles hizo, con un total de 664. Superó a todos y cada uno de los 31 restantes equipos, quedando Estados Unidos (597), Japón (585), Samoa (578) y Escocia (577) por debajo. Le siguieron Rusia (564), Georgia (532) y Argentina (518).

El capitán Juan Manuel Gaminara con 52 tackles fue quien más hizo. Luego Felipe Berchesi (49), Germán Kessler (48), Manuel Leindekar (43) y Santiago Arata (38).

Por otra parte, en materia de puntos anotados dejó a cinco selecciones por debajo: Samoa (58), EE.UU. (52), Namibia (34), Rusia (19) y Canadá (14). Aunque cabe recordar que Namibia y Canadá, ya eliminados, no pudieron jugar entre sí el último partido del Grupo B por la suspensión debido al tifón que afectó a Japón.

Varios de esos puntos se debieron a la efectividad de Felipe Berchesi, que tuvo 30 tantos distribuidos en seis conversiones (100% de efectividad tras igual número de tries de Uruguay) y seis penales (75%, por ocho posibilidades). Con ello se convirtió en el anotador histórico de la selección uruguaya con 45 unidades.

Los cuartos de final comenzarán el próximo sábado (en la madrugada según el huso horario en Uruguay) con dos partidos: Inglaterra vs. Australia a las 4.15 y Nueva Zelanda vs. Irlanda a las 7.15. Continuarán el domingo con Gales vs. Francia a primera hora y Japón vs. Sudáfrica a segunda, en los mismos horarios. El fin de semana de 26-27 serán las semis; el sábado 2 de noviembre, la gran final.