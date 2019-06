Los Teros quedaron en la orilla de la remontada ante Namibia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay perdió ayer por 30-28 contra Namibia en la segunda presentación en la Nations Cup que se está realizando en el Estadio Charrúa. Fue la primera vez que el combinado celeste cae en un partido de las últimas tres ediciones, las únicas jugadas afuera de Europa y todas en el escenario del Parque Rivera.

Fue explicado en gran parte por el mal comienzo de Los Teros. A los 27 minutos y luego del segundo try de los africanos, Uruguay quedó abajo por 17 a 0. Los dirigidos por Esteban Meneses no se rindieron y en base a convicción, concentración y buen juego remontaron el partido. Un primer try de Andrés Vilaseca convertido por Federico Favaro comenzó a recortar distancias antes del descanso. Luego de un penal de la visita, Vilaseca apoyó de nuevo y Favaro confirmó para el 14-20.

Pese a un nuevo try de Namibia (14-27), Uruguay apoyó dos veces más, el segundo por Germán Kessler y conversión de Favaro, para darlo vuelta 28-27 a falta de dos minutos. Pero un penal convertido por Namibia en la hora le dio el triunfo.



Los Teros, que están primeros con un punto más que Argentina XV y Rusia, defenderán el bicampeonato en la última fecha al recibir a la albiceleste.