Los Teros lograron un triunfo confirmatorio

Basado en una muy buena defensa, mucha agresividad en los avances y un sólido scrum, Uruguay inició la defensa del título de la Nations Cup con un contundente triunfo por 29-10 sobre Fiyi.



Dos tries de Andrés Vilaseca, cinco penales y dos conversiones de Felipe Berchesi completaron los puntos de Los Teros, que vinieron dos veces desde atrás, pues comenzaron perdiendo con un try a los 2 minutos y luego de haber igualado el marcador, los fiyianos volvieron a irse arriba con un penal. Con los tres puntos conseguidos por Berchesi se fue un primer tiempo (10-10) que se hizo muy enredado, duro y parejo. Sin embargo, todo cambió para el complemento.



Uruguay se animó más en ataque, fue contundente en las formaciones móviles, hizo sentir el esfuerzo a los rivales y no los dejó prácticamente avanzar en el campo. Como corolario de ello, el marcador en la segunda mitad fue un contundente 19-0 que aseguró la victoria y el inicio con una actuación que dejó muy buenas sensaciones.



Este encuentro ante Fiyi tenía una importancia clave para Los Teros, pues ha sido notoria la mejoría que ha tenido el equipo en los últimos tiempos de la mano de Esteban Meneses. Sin embargo, enfrente estaría un seleccionado de Fiyi que en los últimos dos años había vencido a Uruguay en cuatro ocasiones por marcadores contundentes, de diferencia de dos dígitos.



Fue, por lo tanto, un triunfo tan bueno como confirmatorio del buen momento de Uruguay, que gana confianza de cara al Mundial de Japón 2019.

video Felipe Berchesi habló después del partido

Felipe Berchesi, quien logró 19 pts en la tarde de hoy, habló luego de la gran victoria de Uruguay ante Fiji

reacción Argentina ganó con un gran cierre de partido

Argentina XV e Italia Emergente abrieron la Nations Cup este sábado en el Carrasco Polo Club, donde finalmente se disputaron los partidos porque el campo de juego del Parque Artigas de Las Piedras había quedado en mal estado luego de las lluvias caídas en los días previos.

Fue victoria del seleccionado rioplatense por 19-8, con un muy buen cierre de partido, ya que fue en los últimos ocho minutos de juego que logró hacer la diferencia. El primer tiempo se fue con victoria albiceleste por escasos dos puntos y con un marcador pobre: 5-3.

Recién promediando la segunda mitad fue que el partido se abrió, porque Italia conquistó un try con conversión fallida para dejar el tanteador 8-5. Y ahí reaccionó Argentina. Luego de una serie de cambios llegaron los tries y los puntos para dar vuelta el tanteador, impedir que los europeos sumaran más puntos y terminar con victoria por 19-8.

Próxima jornada

La segunda fecha se disputará el miércoles en Las Piedras si el campo lo permite. A las 12.30 Argentina enfrentará a Fiyi, mientras que desde las 15.00 Uruguay se las verá con Italia, partidos que serán emitidos en directo por Directv.