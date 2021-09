Los Teros jugaron un gran primer tiempo ante Argentina XV, pero no lograron sostenerlo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El último amistoso de Los Teros previo a la Eliminatoria frente a Estados Unidos por un lugar directo en el Mundial de Francia 2023 fue con derrota ante Argentina XV en el Estadio Charrúa por 28 a 19.



Y fue un partido con dos tiempos diferentes para el equipo de Esteban Meneses que con varias ausencias de relevancia salió a jugar un partido muy inteligente y con mucha concentración para superar al equipo rival, pero sobre todo aprovechando sus chances ofensivas.

Es que a los 16’ Gastón Mieres apoyó el primer try celeste y cuatro minutos después apareció Nicolás Freitas para estirar la ventaja con un try convertido por Federico Favaro. Los Teros estaban rápidos, fuertes y eficaces cumpliendo el plan de juego ante un rival de exigencia.



Fueron 30’ donde Uruguay superó a Argentina XV en muchos aspectos y cuando la visita descontó a los 31’ con un try de Javier Coronel convertido por Gerónimo Prisciantelli, una gran acción ofensiva de Felipe Etcheverry dejó de cara al try a Tomás Inciarte a los 33’ para la posterior conversión de Favaro. Los Teros no sintieron el golpe de Argentina XV y fueron por más. Lo lograron, pero en el cierre de la primera parte descontó Martín Bogado con un try convertido por Prisciantelli para el 19-14 parcial.

Los Teros VS. Argentina XV. Foto: UAR / Gaspafotos

Y en el complemento Uruguay no pudo sostener lo hecho antes, la visita creció y apoyó dos tries más -Conrado Roura y Bautista Bernasconi con conversiones de Martín Elías- para pasar al frente.



El cansancio jugó su papel en Los Teros y Argentina XV se llevó el triunfo 28-19. Uruguay deberá seguir trabajando para llegar de la mejor manera a la Eliminatoria frente a Estados Unidos el 2 de octubre como visitante y el 9 como local.