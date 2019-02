Los Teros ganaron de atrás y con 14 jugadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Teros nunca dan batalla por perdida y la de anoche no fue una excepción. El seleccionado uruguayo hizo su debut en la cuarta edición del Americas Rugby Championship y fue con un gigantesco triunfo ante Canadá.

Es que todo había comenzado bien para el equipo de Esteban Meneses porque a los 12’ Federico Favaro apoyó el primer try del encuentro aprovechando un buen kick de Santiago Arata para poner el 5-0 celeste.

Pero a los 15’, Santiago Arata fue el protagonista de una jugada peligrosa que tras ser revisada por el árbitro Federico Anselmi en apoyo con el TMO determinó la expulsión del medioscrum uruguayo y Los Teros se quedaron con 14 jugadores.

Cuando todos pensaban que el partido se iba a volver rápidamente cuesta arriba, Juan Manuel Cat estiró la ventaja con un penal a los 24’ y Uruguay ganaba 8-0.

Recién a los 37’, en el epílogo del primer tiempo, los canadienses apoyaron su primer try y fue gracias a Ciaran Hearn y en una de las últimas de la primera parte, Theo Sauder apoyó y convirtió su propio try para que la visita se fuera al descanso 12-8 arriba.

En el complemento comenzó a hacerse más de noche para Uruguay. En el arranque del segundo tiempo, el equipo visitante se plantó en campo rival y dominó el juego hasta que a los 60’ apareció Jamie Mackenzie para apoyar el tercer try canadiense: 17-8.

Los cambios de Esteban Meneses empezaron a darle otro aire al equipo uruguayo, los de adentro crecieron y se agigantó la defensa, aspecto clave para lo que se iba a venir en la noche de un Estadio Charrúa que tuvo a cerca de 4.000 personas alentando a Los Teros.

Y todo empezó a cambiar para Uruguay. A los 69’, Ignacio Dotti apoyó el try de la esperanza para el equipo celeste que seguía jugando con un hombre menos por aquella expulsión de Arata y el partido quedó 17-13 a falta de 11’ para el cierre.

Con el pack de forwards mostrando mucha solidez, Los Teros se fueron en busca del premio mayor y lo consiguieron. A los 80’, en la última jugada del partido, el “Bomba” Guillermo Pujadas apoyó un try que se gritó en todo el Parque Rivera, Montevideo y el resto de los departamentos.

Andrés De León hizo efectiva la conversión y Uruguay se quedó con una épica victoria en cifras de 20 a 17 para empezar con el pie derecho la cuarta edición del Americas Rugby Championship.

URUGUAY 20 - 17 CANADÁ

Cancha: Estadio Charrúa

Referee: Federico Anselmi (Argentina)



Uruguay. 1 Mateo Sanguinetti, 2 Germán Kessler, 3 Mario Sagario; 4 Ignacio Dotti, 5 Diego Magno; 6 Juan Manuel Gaminara (capitán), 7 Juan Diego Ormaechea, 8 Alejandro Nieto; 9 Santiago Arata, 10 Juan Manuel Cat; 11 Nicolás Freitas, 12 Andrés Vilaseca, 13 Joaquín Prada, 14 Federico Favaro; 15 Rodrigo Silva.

Ingresaron. 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Juan Echeverría, 19 Gonzalo Soto Mera, 20 Leandro Segredo, 21 Tomás Inciarte, 22 Andrés De León, 23 Agustín Della Corte.

Canadá. 1. Djustice Sears-Duru, 2. Eric Howard, 3. Matt Tierney; 4. Conor Keys, 5. Josh Larsen; 6. Kyle Baillie, 7. Lucas Rumball (capitán), 8. Luke Campbell; 9. Jamie Mackenzie, 10. Pat Parfrey; 11. Kainoa Lloyd, 12. Ciaran Hearn, 13. Ben LeSage, 14. Andrew Coe; 15. Theo Sauder.

Ingresaron. 16. Noah Barker, 17. Ryan Kotlewski, 18. Cole Keith, 19. Mike Sheppard, 20. Dustin Dobravsky, 21. Nakai Penny, 22. Will Percillier, 23. Nick Blevins.



Puntos Uruguay. 5’ Federico Favaro (try), 24’ Juan Manuel Cat (penal), 69’ Ignacio Dotti (try), 80’ Guillermo Pujadas (try), Andrés De León (conversión).

Puntos Canadá. 37’ Ciaran Hearn (try), 40’ Theo Sauder (try y conversión), 61’ Jamie Mackenzie (try).



Amarillas. Ben LeSage (Canadá)

Rojas. Santiago Arata (Uruguay)