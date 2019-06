Los Teros y una derrota inesperada

Las buenas actuaciones en la Nations Cup y el momento del equipo de Esteban Meneses, hacían pensar que Los Teros podían perfectamente conseguir una victoria ante una España que llegó a la gira por Sudamérica sin 11 de sus habituales titulares que tras competir en Francia comenzaron su licencia.

Y el XV del León sorprendió y mucho a un Uruguay que nunca pudo entrar en juego durante los 80’ y que se vio totalmente superado por los europeos.

Es que tras un arranque impreciso, fallando muchos tackles a la hora de defender y con un juego muy desordenado por parte de Los Teros, España comenzó a sacar ventaja y en 23’ ya estaba 10-0 arriba.

Una tímida reacción celeste con un try de Andrés Vilaseca que él mismo convirtió le devolvió la esperanza a Uruguay pero jugando con 14 tras una amarilla a David Mele, el XV del León apoyó otro try y se fue al descanso 26-7 arriba.

En el complemento, con España jugando aún con 14 hombres, Los Teros parecían mostrar otra cara pero a los 43’ llegó otro try del XV del León que se fue 33-7 arriba.

Las imprecisiones dominaban a un equipo uruguayo que a todo eso le sumó nerviosismo y a los 52’, Santiago Arata salió por 10’ tras recibir una amarilla, pero a pesar de eso, un try de Juan Echeverría hacía pensar con una remontada histórica pero eso no iba a suceder.

España mostró una defensa muy firme y sólida, aprovechó sus chances a la hora de lastimar a un Uruguay, que no tuvo su mejor noche sino que todo lo contrario, y se terminó quedando con una importantísima victoria por 41 a 21 en el Estadio Charrúa para cerrar una gira sudamericana de manera perfecta: tres partidos jugados y tres ganados frente a Brasil, Chile y Uruguay.



Además, hilvanó una racha de seis victorias al hilo sumando estos tres triunfos a los tres últimos en el Seis Naciones “B”, donde fue vicecampeón, algo que hace más de 20 años no lograba.

Para Los Teros, la derrota significó un golpe durísimo no por el resultado y el rival, sino por el ranking mundial ya que jugando como local, el equipo celeste perdió dos partidos por la clasificación de World Rugby, primero ante Namibia en la Nations Cup y ahora frente a España en un test match internacional.

Ahora se vendrá un descanso para el equipo de Esteban Meneses tras un mes intenso y luego el plantel comenzará la pretemporada pensando en el Mundial de Japón.

En medio de la preparación, habrá algunos encuentros amistosos con el objetivo de llegar de la mejor manera al torneo en el que Los Teros ocuparán un lugar en el Grupo D con Australia, Gales, Georgia y Fiji.

EL PARTIDO

España 41 – 21 Uruguay

Estadio: Charrúa

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).



Uruguay. Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Juan Pedro Rombys; Ignacio Dotti, Manuel Leindekar; Juan Manuel Gaminara (capitán), Santiago Civetta, Manuel Diana; Agustín Ormaechea, Juan Manuel Cat; Rodrigo Silva, Andrés Vilaseca, Nicolás Freitas, Leandro Leivas y Gastón Mieres.

Ingresaron. Guillermo Pujadas, Facundo Gattas, Juan Echeverría, Gonzalo Soto Mera, Leandro Segredo, Juan Diego Ormaechea, Santiago Arata, Tomás Inciarte.

Entrenador. Esteban Meneses.



España. Fernando López (capitán), Vicente Del Hoyo, Alberto Blanco; Manuel Mora, Michael Walker-Fitton; Víctor Sánchez, Juan Pablo Guido, Afa Tauli; Facundo Munilla, David Mele; Guillermo Domínguez, Alvar Gimeno, Richard Steward, Ignacio Contardi, Silvio Castiglioni.

Ingresaron. Thierry Feuteu, Pablo Miejimolle, Mattius Pisapia, Len Ascroft-Leigh, Oier Goia, Emiliano Calle, Jordi Jorba, Julen Goia.

Entrenador. Santiago Santos.



Puntos Uruguay. 32’ Andrés Vilaseca (try), Andrés Vilaseca (conversión), 55’ Juan Echeverría (try), Andrés Vilaseca (conversión), 72’ Tomás Inciarte (try), Juan Manuel Cat (conversión).

Puntos España. 9’ Facundo Munilla (try), David Mele (conversión), 14’ Guillermo Domínguez (try), 23’ Vicente Del Hoyo (try), David Mele (conversión), 40’ Vicente Del Hoyo (try), Silvio Castiglioni (conversión), 43’ Facundo Munilla (try), David Mele (conversión), 68’ David Mele (penal), 36’ David Mele (try).

Tarjetas amarillas. 32’ David Mele (España), 52’ Santiago Arata (Uruguay), 58’ Alberto Blanco (España).