Los Teros continúan fuertes en su defensa

Uruguay continúa la defensa del título de la Nations Cup con un importante triunfo por 23-19 sobre Italia Emergente en la segunda fecha disputada en Carrasco Polo.

Los Teros comenzaron abajo en el marcador con un try de Andrea Trotta para los italianos a los 12’, pero enseguida los celestes lo igualaron con uno de Federico Favaro a los 20’ y a los 26’ Joaquín Prada hizo un nuevo try para el 10-5 parcial. Justo antes del descanso, el capitán europeo Federico Conforti hizo un try que fue convertido por Andrea Menniti-Ippolito para que Italia pase al frente por 12-10.

Pero para el segundo tiempo los dirigidos por Esteban Meneses fueron al frente, se animaron a más y fue contundente en las formaciones móviles, haciéndole sentir la presión a los italianos. Ya a los 52’ Andrés Vilaseca apoyó un try y Agustín Ormaechea convirtió para que los celestes pasen al frente 17-12, pero tres minutos después Felipe Berchesi marcó su primer penal para el 20-12 que le daba la primera ventaja importante a los locales. Una nueva conversión de Berchesi a los 73’ puso los 11 puntos de ventaja para Uruguay, que hicieron que el try y penal marcado en el cierre del partido por Italia no sean decisivos.

Fue un nuevo triunfo importante para Los Teros de preparación al Mundial de Japón 2019 y para la defensa del título de la Nations Cup, que continuará el 10 de Junio contra Argentina XV (ayer le ganó 75-15 a Fiyi).