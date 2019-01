Los Teros y un comienzo prometedor

Con 33 partidos, el Seven de Punta del Este tuvo ayer el inicio de su edición número 30 en el Campus Municipal de Maldonado con el torneo de clubes abriendo la jornada para luego darle paso al certamen de las selecciones.

El primer kick-off fue a la hora 11:20, cuando La Tablada derrotó a Trébol de Paysandú por 26 a 14. Luego llegó el triunfo de Moby Dick por 29 a 15 sobre Lobos de Punta del Este, la victoria de Palermo Bajo 24 a 12 Carrasco Polo y la de Entre Ríos ante Azulgrana por 19 a 7.

Hasta ahí, era todo dominio de los equipos argentinos hasta que llegó Old Boys, el club organizador, para conseguir el primer triunfo uruguayo en el Campus: venció en cifras de 31 a 0 a Ceibos pero en duelo de clubes celestes.

Más tarde sí llegó la primera victoria de un equipo uruguayo ante uno de Argentina y el protagonista fue nuevamente Old Boys, que se quedó con el triunfo ante Curne por 21 a 12 en la primera jornada que se cerró con Curne venciendo a Ceibos 39 a 7.

A las 16:20 se puso en marcha el torneo de selecciones y mientras tanto, en el Campus de Maldonado se podía disfrutar de los food trucks que la organización montó y también de la música en vivo que ambientó el torneo.

Los Teros salieron a la cancha en el quinto turno del certamen de selecciones y el estreno fue con triunfo ante Colombia por 19 a 7, mientras que la segunda presentación del equipo de Francisco De Posadas consiguió una muy buena victoria ante Rusia en cifras de 21 a 10.

Al cierre de esta edición, el seleccionado uruguayo enfrentaba a Sudáfrica en el último partido de la jornada de un Seven de Punta del Este que hoy tendrá su gran definición en el Campus Municipal de Maldonado con la definición del torneo de clubes y también el de selecciones.

EN PUNTA DEL ESTE Una clínica con Hourcade y actividades con Serevi El Seven de Punta del Este no solo se reduce a lo que pasa en la cancha ya que la organización se encargó de contar con varias actividades paralelas. El viernes, el fijiano Waisele Serevi fue el protagonista de una jornada en la playa con el programa Get Into Rugby el viernes por la tarde y ayer, el argentino Daniel Hourcade, exhead coach de Los Pumas y actual Gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, dictó una clínica sobre sistemas de juego en este deporte. Un lujo.

Los resultados del sábado en el Seven