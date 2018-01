Los Teros cerraron el sábado con sonrisas

El Seven de Punta del Este ya vive su edición número 29 en el Campus Municipal de Maldonado con 12 selecciones luchando por quedarse con la Copa de Oro.

El primer partido lo protagonizaron Alemania y Chile, encuentro que terminó con un gran triunfo del equipo trasandino que arrancó pisando fuerte y que luego dio el primer gran batacazo del torneo tras vencer a Sudáfrica por 19 a 10.

Otro que dio un gran golpe fue Colombia, que en su primera presentación sorprendió venciendo a Canadá por 26 a 12 y el segundo encuentro, estuvo muy cerca de ganarle a Argentina, el campeón defensor que comenzó perdiendo con Irlanda 38-5 y que luego se recuperó y derrotó a los cafeteros por 14-12 en el cierre del encuentro.

Los Teros salieron a escena frente a Estados Unidos y jugando un muy buen partido se quedaron con la victoria en cifras de 22 a 12 para comenzar con el pie derecho este certamen que también marca el inicio del Circuito Sudamericano de Seven que tendrá su segunda etapa en Viña del Mar, Chile, el próximo fin de semana.

Pero en la segunda presentación, el equipo uruguayo comenzó bien frente a Brasil y con dos tries en los primeros dos minutos de juego apoyados por Ignacio García y Tomás Etcheverry, Los Teros se fueron al descanso 12-5, pero todo cambió en el complemento: Los Tupis lo dieron vuelta y se quedaron con una victoria clave por 17 a 12.

El equipo uruguayo tenía una chance más y debía reivindicarse. Los Teros no desaprovecharon la oportunidad y jugaron un partidazo ante Francia, al que vencieron por 28 a 12 con los tries de Manuel Ardao, Guillermo Lijtenstein, Gabriel Puig y Eugenio Plottier, todos convertidos por Lijtenstein para quedar en el segundo lugar del Grupo "B" sellando su pasaje a los cuartos de final de la Copa de Oro.

Este domingo se disputará la segunda y última jornada en el Campus Municipal de Maldonado y Uruguay enfrentará a Argentina a partir de la hora 18:14 buscando un lugar en las semifinales.

Resultados de la primera jornada del Seven

16:25 – Chile 21-12 Alemania

16:47 – Sudáfrica 45-0 Paraguay

17:09 – Irlanda 38-5 Argentina

17:31 – Colombia 26-12 Canadá

17:53 – Francia 26-20 Brasil

18:15 – Uruguay 22-12 Estados Unidos

18:37 – Alemania 59-5 Paraguay

18:59 – Chile 19-10 Sudáfrica

19:21 – Argentina 14–12 Colombia

19:43 – Canadá 0-19 Irlanda

20:05 – Estados Unidos 5-29 Francia

20:27 – Brasil 17-12 Uruguay

20:49 – Chile 33-12 Paraguay

21:11 – Sudáfrica 45-0 Alemania

21:22 – Irlanda 33-7 Colombia

21:55 – Canadá 22-26 Argentina

22:17 – Estados Unidos 5-29 Brasil

22:39 – Francia 12-28 Uruguay



Los partidos del domingo en Punta del Este

17:08 Colombia vs. Paraguay (19)

17:30 Estados Unidos vs. Canadá (20)

17:52 Chile vs. Alemania (21)

18:14 Uruguay vs. Argentina (22)

18:36 Brasil vs. Francia (23)

18:58 Irlanda vs. Sudáfrica (24)

19:20 Perdedor 19 vs. Perdedor 20 (25)

19:42 Ganador 19 vs. Ganador 20 (26)

20:04 Perdedor 21 vs. Perdedor 22 (27)

20:26 Perdedor 23 vs. Perdedor 24 (28)

20:48 Ganador 21 vs. Ganador 22 (29)

21:10 Ganador 23 vs. Ganador 24 (30)

21:32 Perdedor 27 vs. Perdedor 28 (31)

21:54 Final Copa de Bronce

22:16 Final Copa de Plata

22:38 Final Copa de Oro