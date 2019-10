Los Teros cerraron un histórico Mundial de rugby mirando hacia el futuro 

"Va a ser grande nuestra huella en Japón, acuérdense lo que les digo”. El 23 de junio y después de una dura derrota con España en el Estadio Charrúa en un test match internacional con puntos en juego para el ranking mundial, Andrés Vilaseca tuiteó esa frase.

Ese era el cierre de una seguidilla de partidos intensos para Los Teros, que después de unas semanas de descanso empezarían a prepararse para el gran objetivo: el Mundial de rugby de Japón 2019.

La Unión de Rugby del Uruguay apostó a una fuerte preparación. Contrató entrenadores de Argentina y Europa. Esteban Meneses y sus colaboradores eran conscientes de que los jugadores técnicamente estaban preparados, pero faltaba un escalón: el físico.

Se puso foco en ese aspecto. El seleccionado uruguayo aprontó de la mejor manera la Copa del Mundo y con valijas llenas de ilusión, expectativas y sobre todo, convicción, la delegación viajó a Japón.

“Uruguay está para shockear al mundo”, dijo el capitán celeste Juan Manuel Gaminara. La frase fue en la despedida celeste.

Y llegó el día. El 25 de septiembre Uruguay golpeó la mesa del rugby: le ganó a Fiji, top 10 del ranking mundial, en Kamaishi por 30 a 27.

Los ojos del mundo del rugby miraban a un pequeño país que con planificación, esfuerzo, trabajo y dedicación daba un golpe tremendo y que se ilusionaba con más porque luego enfrentó a Georgia.

La derrota no caló hondo más allá de que se venían dos partidos ante poderosos y candidatos a ganar el título en Japón 2019: Australia y Gales.

Contra los Wallabies, Los Teros hicieron un gran primer tiempo y cuando el partido estaba liquidado, jugaron los últimos 10’ en campo rival buscando un premio: el try. Lo consiguieron y se fueron con un 45-10.

Ayer en Kumamoto, el equipo de Esteban Meneses le hizo frente a Gales. Terminó el primer tiempo 7-6 abajo, volvió a apoyarle un try a otro poderoso y demostró que este Mundial de Japón fue de crecimiento para Uruguay.

De crecimiento y confirmación de que este es el camino correcto y que todavía quedan muchas cosas por conseguir.

Los Teros se convencieron de que podían y lo hicieron. Invitaron a soñar a todo el rugby uruguayo y la huella en Japón fue tan grande como histórica: shockearon al mundo.

Ahora solo queda mirar al futuro y seguir trabajando porque otros sueños vendrán.

EL PARTIDO

Uruguay 13 - 35 Gales

Uruguay. Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Diego Arbelo; Ignacio Dotti, Manuel Leindekar; Juan Manuel Gaminara (capitán), Santiago Civetta, Alejandro Nieto; Santiago Arata, Felipe Berchesi; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Juan Manuel Cat, Leandro Leivas; Gastón Mieres.

Ingresaron: Guillermo Pujadas, Juan Echeverría, Juan Pedro Rombys, Diego Magno, Manuel Diana, Agustín Ormaechea, Tomás Inciarte, Rodrigo Silva.

Entrenador: Esteban Meneses.



Gales. Nicky Smith, Ryan Elias, Dillon Lewis; Bradley Davies, Adam Beard; Aaron Shingler; Justin Tipuric (capitán), Aaron Wainwright; Aled Davies, Rhys Patchell; Hallam Amos, Hadleigh Parkes, Owen Watkin, Josh Adams; Leigh Halfpenny.

Ingresaron: Elliot Dee, Rhys Carre, Wyn Jones, Jake Ball, Ross Moriarty, James Davies, Tomos Williams, Gareth Davies..

Entrenador: Warren Gatland.



Tantos. Uruguay: 21’ y 38’ Felipe Berchesi (penales); 10’ Germán Kessler (try), Felipe Berhcesi (conversión).

Tantos. Gales: 16’ Nicky Smith (try), Leigh Halfpenny (conversión), 48’ Josh Adams (try), Leigh Halfpenny (conversión), 65’ try-penal, 73’ Tomos Williams (try), Leigh Halfpenny (conversión), 84’ Gareth Davies (try), Leigh Halfpenny (conversión).



Árbitro: Angus Gardner (Australia).