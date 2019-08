Los Teros y un buen inicio de la preparación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Primeros minutos en cancha y ante su gente. Los Teros sumaron este sábado su primer amistoso y, más allá del resultado con victoria 24-20 sobre Sudamérica XV, lo destacable son los primeros contactos con la ovalada para los muchachos de Esteban Meneses de camino al gran objetivo: el Mundial de Japón 2019.



Aspectos buenos mostró Uruguay, así como también de los no tan buenos. Pero era algo de esperar luego de una pretemporada hecha en el último mes para poner a punto físico a todo el plantel.

La Celeste arrancó con todo y se puso 12-0 arriba a través de tries apoyados por Germán Kessler y Nicolás Freitas antes de los 15 minutos. Sin embargo, una serie de tries de Sudamérica XV llevó el juego a la ventaja del combinado integrado por destacados jugadores provenientes de Brasil, Argentina y Chile.



Los Teros se encontraban con un 17-12 en contra, aunque un try de Leandro Leivas lo volvió a poner en ventaja por 19-17. Sudamérica XV pasó por un penal y la selección uruguaya se lo llevó con un decisivo try de Leivas a falta de 8’ para el final.

Ahora los de Meneses tendrán una semana más de trabajo antes de encarar el segundo amistoso de la preparación, el viernes 30 de agosto contra Brasil en el Charrúa. Uruguay cerrará la serie de tres amistosos, con una diferencia de apenas dos semanas entre sí, recibiendo a Argentina XV el sábado 7 de septiembre en su estadio del Parque Rivera.



Los Teros debutarán en la Copa del Mundo de Japón el 25 de septiembre contra Fiji, continuando el 29 ante Georgia, el 5 de octubre con Australia y cerrando la fase de grupos el 13 frente a Gales.