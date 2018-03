Los Teros aprontan otro desafío

La selección uruguaya de seven se prepara para disputar la Qualy de Hong Kong, el certamen que servirá como clasificatorio al Circuito Mundial de la categoría para la temporada 2019.



El equipo de Luis Pedro Achard viene entrenando en el Centro Charrúa tras lo que fue la participación en las dos etapas del Circuito Mundial en Las Vegas (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá).



El 1 de abril, la delegación uruguaya viajará rumbo a Hong Kong (con escalas en Buenos Aires y Nueva York) para disputar el certamen que se jugará entre el 6 y 7 de abril.



“Estamos encarando estas últimas dos semanas con 14 jugadores y en los próximos días definiremos los 12 que viajan”, le dijo a Ovación Luis Pedro Achard, el head coach del seleccionado uruguayo.



Los Teros vienen de jugar las etapas del Circuito Mundial en Las Vegas y Vancouver y acerca de eso contó que “los resultados fueron los esperados en cuanto al marcador, pero el balance es positivo porque fuimos con 10 jugadores que debutaron en el Circuito Mundial y solo dos que ya tenían experiencias previas. Medirte a ese nivel es muy bueno y lo supimos aprovechar para poder encarar de la mejor manera Hong Kong”.



Uruguay integrará el Grupo “G” de la Qualy junto a Irlanda, Jamaica e Islas Cook. “A los irlandeses los vimos en Punta del Este y Viña del Mar. Tienen un buen equipo pero no son inaccesibles. De Jamaica e Islas Cook no tenemos muchas referencias. Estamos confiados en el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo y el objetivo sigue siendo poder pelear la clasificación al Circuito Mundial”.