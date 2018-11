La tarde soñada: Trébol logró un histórico título

Un final de infarto desembocó en la alegría de todo un departamento, de un club que ayer hizo historia y que escribió sus mejores páginas.



La tarde del 3 de noviembre jamás será olvidada por Trébol, un equipo que se divide semanalmente con jugadores en la Heroica y muchos, por trabajo o estudio, en Montevideo, y que después de quedar por el camino ocho veces en semifinales, alcanzó la final, lo que ya era un gran premio. Pero quería ir por más.

Y la cancha era la que definiría el futuro. Del otro lado estaba el actual tricampeón, Old Christians, un rival que no le hizo nada fáciles las cosas a un Trébol que salió a jugar con una intensidad que pudo sostener durante 100 minutos de rugby, porque en tiempo reglamentario igualaron en 22.



Los de Paysandú tuvieron el mérito mayúsculo de levantar un 15-3, en el alargue crearon una chance para apoyar un try que significaba la muerte súbita, porque tal como lo indica el reglamento, ganaba el que consiguiera la primera ventaja en el suplementario (2 tiempos de 10’). Pero los azules tuvieron las suyas y la más clara fue con un penal afuera de Manuel Blengio que pudo darle el tetracampeonato.

La igualdad en 100’ no se rompió y tras fallar Andrés De León el primer penal, Alejo Durán, con suspenso, la puso entre los palos para darle el triunfo a su equipo y desatar la locura en cancha de Old Boys.



Trébol se hizo gigante en Montevideo. Con un equipo de hombres de mi batallas y jóvenes que aportaron su frescura, se sacó las ganas de ser campeón y tuvo su tarde soñada. Lo tiene merecido.



fICHA

Trébol 22 (1) - (0) 22 Old Christians

Trébol. I. Secco, M. Verocai, C. Arboleya; S. Werner, M. Rodríguez; I. Grignola, J. Pereira, S. Samudio (c); A. Durán, D. Pereira; F. Mársico, F. Beceiro, M. Tortorella, B. Vergara; S. Schroeder.



Ingresaron: J. Correa, J. García, D. Botta, M. Palomeque, S. Macchi, R. Klappenbach, A. Lussich, L. Durán.



Entrenador: Mateo Durán.



Old Christians. I. Buquet, M. Espiga, F. Inciarte; F. Pazos, J. Zerbino; S. Azambuja, R. García, M. Horta; F. Inciarte, A. De León (c); R. Bocking, P. Johnson, J. Lestido, J. Pena; M. Blengio.



Ingresaron: J. Bermúdez, M. Zerbino, Y. Arburúas, A. García, P. Johnson, D. Ardao, M. Balparda, L. Zeballos.



Entrenador: Guillermo Storace.



Tantos. Trébol: 2’ A. Durán (penal), 40’ S. Schroeder (try), A. Durán (conversión), 50’ M. Tortorella (try), A. Durán (conversión), 62’ B. Vergara (try).



Tantos. Old Christians: 8’ J. Pena (try), A. De León (conversión), 14’ J. Zerbino (try), 30’ M. Blengio (penal), 53’ M. Blengio (try y conversión).



Definición por penales:

- Andrés De León (afuera)

- Alejo Durán (adentro)



Árbitro: Joaquín Montes.

Asistentes: Francisco González y Gonzalo Ventoso.

Cancha: Old Boys.