Uruguay debutó con una victoria en el Seven de Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Seven de Punta del Esta ya está en marcha con un cambio histórico: del principal balneario del Uruguay el torneo pasó a Montevideo con el Estadio Charrúa como sede.

Además, el certamen marca la segunda y última fecha del World Rugby Sevens Challenger Series que comenzó el fin de semana pasado en Viña del Mar, Chile, y que otorga ocho cupos para la Qualy de Hong Kong, torneo clasificatorio para el Circuito Mundial.

La jornada de sábado se abrió con victoria de Tonga frente a Portugal por 14-7, luego llegaron los triunfos de Chile, Italia, Japón Jamaica y Hong Kong hasta que salió a escena el seleccionado uruguayo, que en su primera presentación venció a Papúa Nueva Guinea por 26 a 10 por el Grupo “A”.

A continuación, Alemania derrotó 38 a 7 a México por la serie de Uruguay, Tonga le ganó a Colombia, Chile a Portugal, Zimbabue a Paraguay, Japón a Italia, Uganda a Brasil y Hong Kong a Jamaica.

Los resultados de la primera jornada del Seven Punta

11:03 Tonga 14 – 7 Portugal

11:25 Chile 29 – 10 Colombia

11:47 Zimbabue 12 – 35 Italia

12:09 Japón 71 – 5 Paraguay

12:31 Uganda 0 – 10 Jamaica

12:53 Hong Kong 41 – 5 Brasil

13:15 Papúa Nueva Guinea 10 – 26 Uruguay

13:37 Alemania 38 – 7 México

14:19 Tonga 40 – 19 Colombia

14:41 Chile 14 – 10 Portugal

15:03 Zimbabue 31 – 12 Paraguay

15:25 Japón 26 – 12 Italia

15:57 Uganda 19 – 12 Brasil

16:19 Hong Kong 31 – 7 Jamaica

16:41 Papúa Nueva Guinea 12 – 17 México

17:03 Alemania vs. Uruguay

17:35 Portugal vs. Colombia

17:57 Chile vs. Tonga

18:19 Italia vs. Paraguay

18:41 Japón vs. Zimbabue

19:18 Brasil vs. Jamaica

19:45 Hong Kong vs. Uganda

20:12 Uruguay vs. México

20:40 Alemania vs. Papúa Nueva Guinea