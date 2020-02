El Seven de Punta del Este empieza su nueva historia en Montevideo

Con las mismas ganas de siempre, la ilusión renovada y un cambio histórico, el rugby será testigo de una nueva edición del Seven de Punta del Este que por primera vez se jugará en Montevideo.



Se trata de la segunda etapa del World Rugby Sevens Challenger Series 2020 que comenzó hace una semana en Viña del Mar, Chile, y que se cerrará en el Estadio Charrúa con ocho países que sellarán su pasaje a la Qualy de Hong Kong que será en octubre.

Bajo la organización de Old Boys, club insignia del Seven de Punta del Este, el certamen reunirá a 16 selecciones de todo el mundo, entre ellas la uruguaya que será dirigida por Ivo Dugonjic.

“Para nuestro club es un orgullo y un honor organizar este evento deportivo tan importante para nosotros y para el Uruguay. Este es el año 31 y es cada edición es diferente”, dijo Andrés Imaz, director del Seven de Punta del Este, agregando que “ahora tenemos el gran apoyo de World Rugby, Sudamérica Rugby y la Unión de Rugby del Uruguay que nos permite llevar este certamen a otro nivel y que nos hace mejorar en todos los aspectos como corporativos, logísticos, tecnológicos y sobre todo en el Legacy de las selecciones, algo que al trabajar con World Rugby nos profesionalizó y para el rugby y el deporte en nuestro país es clave esa conexión con la gente”.

Es que atrás quedaron las viejas ediciones del Seven en el principal balneario del Uruguay, algo que le dio prestigio y transformó al certamen en referente durante muchos años con la llegada de equipos y selecciones de primer nivel internacional.

Hoy, pero ya en Montevideo y utilizando todas las comodidades de un Estadio Charrúa que cada día luce más espectacular, el torneo estará ante los ojos de todo el mundo ya que se trata de una instancia con selecciones que buscan desarrollar su rugby reducido para pelear luego por un lugar en el Circuito Mundial.

La primera jornada se pondrá en marcha hoy desde la hora 11:03 con el encuentro entre Tonga y Portugal, mientras que se cerrará a las 20:40 con Alemania frente a Papúa Nueva Guinea y mañana será el día de definiciones.

Sebastián Piñeyrúa, presidente de Sudamérica Rugby, destacó la importancia de la organización del Seven de Punta del Este como parte del World Rugby Sevens Challenger Series 2020.

“Es una instancia que favorece al desarrollo del Seven y nos hace empezar a ver las cosas de diferente manera porque hay muchos países que desean crecer y representar a su rugby a nivel olímpico”, le contó a Ovación.

Por otra parte, Piñeyrúa dijo que “el hecho de que sea en Montevideo hace que de muchos países estén pendientes de los resultados y las transmisiones de World Rugby. Eso nos da visibilidad y mucha importancia a la hora de organizar un torneo como este que sin dudas nos va a seguir potenciando como plaza en el rugby”.



La selección uruguaya saldrá a escena y ocupará un lugar en el Grupo “A”. El debut será hoy a las 13:15 frente a Papúa Nueva Guinea, luego enfrentará a Alemania 17:03 y 20:12 chocará con México. El plantel de Ivo Dugonjic para este torneo tendrá a Agustín Della Corte, Germán Kigel, James McCubbin, Guillemo Lijtenstein, Felipe Etcheverry, Manuel Ardao, Mateo Viñals, Blatazar Amaya, Tomás Ubilla, Ignacio García y Marcos Pastore.



LOS JUEGOS

La lista de partidos para este sábado 22:

11:03 Tonga vs. Portugal

11:25 Chile vs. Colombia

11:47 Zimbabue vs. Italia

12:09 Japón vs. Paraguay

12:31 Uganda vs. Jamaica

12:53 Hong Kong vs. Brasil

13:15 Papúa Nueva Guinea vs. Uruguay

13:37 Alemania vs. México

14:19 Tonga vs. Colombia

14:41 Chile vs. Portugal

15:03 Zimbabue vs. Paraguay

15:25 Japón vs. Italia

15:57 Uganda vs. Brasil

16:19 Hong Kong vs. Jamaica

16:41 Papúa Nueva Guinea vs. México

17:03 Alemania vs. Uruguay

17:35 Portugal vs. Colombia

17:57 Chile vs. Tonga

18:19 Italia vs. Paraguay

18:41 Japón vs. Zimbabue

19:18 Brasil vs. Jamaica

19:45 Hong Kong vs. Uganda

20:12 Uruguay vs. México

20:40 Alemania vs. Papúa Nueva Guinea