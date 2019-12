El Seven de Punta del Este y un cambio histórico para el rugby de la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el objetivo de darle más y mejor competencia a selecciones que no forman parte del Circuito Mundial, World Rugby tendrá un nuevo torneo de Seven.

Se trata del World Rugby Challenger Seven, que a partir de 2020 saldrá a escena y que en su primera edición tendrá dos etapas: la primera en Chile y la segunda en Uruguay.

El 15 y 16 de febrero se jugará el torneo de Viña del Mar, mientras que entre el 22 y 23 de febrero será el turno para el Seven Punta, que mantendrá su nombre pero no su ciudad ya que dejará el principal balneario uruguayo y se trasladará al Estadio Charrúa de Montevideo.

¿Qué pasó? Desde hace varios años World Rugby está interesado en fortalecer la competencia del seven y sumarle al Circuito Mundial un condimento extra con el objetivo de elevar el nivel de juego.

En ese sentido, desde Sudamérica Rugby su presidente Sebastián Piñeyrúa le planteó a la organización de Viña del Mar y Punta del Este aparecer como sedes en esta primera edición del World Rugby Challenger Sevens y por Uruguay confiar en Old Boys, su experiencia y garantía a la hora de trabajar en un certamen de estas características.

De esta manera, el Seven de Punta del Este tendrá un cambio histórico y ahora será el 22 y 23 de febrero en el Estadio Charrúa de Montevideo con 16 selecciones.

Los Teros en el Seven de Punta del Este. Foto: @RugbyUruguay.

Se separa el torneo de clubes y selecciones

Uno de los grandes cambios que tendrá el Seven Punta será que no se jugará más el torneo de clubes y selecciones en el mismo escenario y fechas.

Ahora, por un lado quedará el certamen de selecciones previsto para el 22 y 23 de febrero y por otro el de clubes, que será hoy en el Estadio Charrúa.

“El cambio se debe a que por un lado si hacemos jugar a los clubes uruguayos un seven a fines de febrero es casi imposible, porque ya están metidos de lleno en la actividad del XV, y por otro hay un tema de costos. Hacer el Seven de Punta del Este en el Campus de Maldonado para 16 selecciones y con las exigencias de World Rugby en un fin de semana de Carnaval nos sale el triple de caro que organizarlo en el Charrúa y en Montevideo”, le explicó a Ovación Daniel Sapelli, colaborador de Old Boys y hombre de mucha experiencia en la organización del Seven de Punta del Este.

En tal sentido, el Seven de Old Boys de clubes será hoy desde la hora 14:00 y hasta las 22:00, hora en la que se jugará la final de la Copa de Oro en el Charrúa con la presencia de Old Boys, Carrasco Polo, Lobos de Punta del Este, Ceibos, PSG, Cricket, Leones, Círculo de Tennis de Montevideo, Trouville, Galácticos, Curne y La Tablada, estos dos últimos de Argentina.

Por otra parte, el World Rugby Challenger Sevens en febrero tendrá como países participantes a Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Uruguay, México, Jamaica, Alemania, Portugal, Italia, Zimbabwe, Uganda, Japón, Hong Kong, Tonga y Papúa Nueva Guinea.