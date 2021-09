Sebastián Piñeyrúa a Ovación: “La SLAR va a ser la solución para todo el rugby de la región”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rugby de la región apuesta a seguir creciendo y la competencia internacional es clave para eso. Sebastián Piñeyrúa, presidente de Sudamérica Rugby, habló con Ovación y contó en qué aspectos se está haciendo más hincapié.

El directivo uruguayo que encabeza el organismo continental se mostró muy contento con la realización de la Super Liga Americana de Rugby y remarcó la importancia de este torneo ya que entiende que es la solución para toda la región.

¿Cuáles son hoy tus principales objetivos como presidente de Sudamérica Rugby?

Lograr que el rugby sea una opción para todos los chicos que hacen deporte en Latinoamérica, que Chile y Uruguay traten de llegar a Francia 2023 y que Colombia pueda clasificar al Mundial femenino. También que la Super Liga Americana siga creciendo y sea de las mejores del mundo y un camino para todos los chicos que salen de las Academias de las Uniones y puedan llegar con mejor nivel a su seleccionado. Otro punto al que se apuesta es a que Brasil logre consolidarse en el circuito de Seven femenino y que Los Pumas 7 —medalla de bronce en Tokio 2020— vuelvan a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Todo eso solo será posible si apostamos e invertimos en competencias.

¿Qué planes tiene Sudamérica Rugby para los próximos años en cuanto a la competencia?

La Super Liga Americana va a ser la solución para todo el rugby de la región y eso debemos hacer que incluya también al rugby argentino. Nos sentimos muy orgullosos del torneo que creamos entre todos. Logramos jugar en medio de una pandemia, ser de los primeros torneos profesionales en retomar la actividad y el nivel de organización e infraestructura de los estadios, hotelería y los estándares de nuestro Broadcast ESPN está en nivel clase A. Y si miramos el nivel de los equipos, las semifinales y la final, tuvieron menos de 10 puntos de diferencia. Hay mucho para mejorar, por supuesto, pero fue mucho mejor de lo que varios ven. Por ejemplo, mañana cuatro chicos que jugaron la SLAR hace unos meses están en el equipo de Los Pumas que enfrenta a los All Blacks —este domingo a las 4:05 de la mañana de Uruguay— en el Rugby Championship. Sacando Francia, ninguna liga le aporta más jugadores a una selección. ‘Hechos, no palabras’. Y lo bueno es que hay mucho por mejorar y se vendrán varias sorpresas. A eso apuntamos.

¿Qué sorpresas se pueden esperar?

Cosas que sigan mejorando el nivel. A eso apuntamos. La SLAR hoy es ejemplo de ligas Top en muchas áreas. Es difícil a veces que las cosas se reconozcan en tierra propia, pero todo llega y todos van a querer jugar la SLAR. Ese es un objetivo personal que quiero devolverle al rugby que tanto me dio y no voy a escatimar en el esfuerzo por lograrlo. Además, hay un gran equipo atrás convencido de hacia dónde vamos y que rol tenemos para el desarrollo del rugby sudamericano.

¿Se puede decir que hay SLAR para rato entonces?

No tengas dudas de eso. Y cada día será mejor. Eso es lo que le exigimos a nuestros jugadores: que sueñen y que se exijan para ser cada día mejores. No podríamos pedirles a ellos que son lo más importante de este juego ese esfuerzo si no lo hacemos nosotros porque más y mejor competencia es algo con lo que no podemos tranzar.