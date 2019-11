Santiago Arata: "Fue un año increíble y soñado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2019 será un año que difícilmente Santiago Arata pueda sacar de su cabeza. Se fue a jugar como profesional a Houston Sabercats de Estados Unidos, hizo un gran Mundial con Los Teros y lo coronó siendo campeón del Uruguayo de Clubes con Old Christians.

El medio scrum de 23 años fue la figura desnivelante de los azules apoyando tres tries en la victoria 43-13 frente a Old Boys y tras el encuentro, en medio de los festejos y abrazos que eran interminables, habló con Ovación y dijo que “fue un año tremendo con muchísimas alegrías pero con mucho laburo. Nunca imaginé cerrarlo de esta manera con el club y en familia. Estoy muy agradecido por el año que me tocó vivir y no hay nada mejor que disfrutarlo ahora con la gente que me quiere”.

Santiago Arata. Foto: Prensa URU.

Arata fue pieza clave para Old Christians en la final y regresó a los azules tras el Mundial de Japón y también luego de superar una lesión en una mano: se sacó un dedo de lugar contra Gales y recién pudo estar a la orden de Andrés Vázquez para el encuentro decisivo del torneo: “El rugby tiene algo que te exige mucho mentalmente y uno de los primeros miedos que teníamos después del Mundial era saber cómo nos iban a recibir en nuestros clubes porque no habíamos estado prácticamente en todo el año. Y la verdad que hay que estar agradecidos porque nos dieron la oportunidad de jugar en instancias importantes y volver a demostrar que los valores de este deporte lo definen en cuerpo y alma y es hermoso”.

Por último, el medio scrum contó que “este año pasaron tantas locuras que es muy difícil poder imaginarse algo antes. Hubo laburo y sobre todo convicción, pero realmente fue un año increíble y soñado”.