Salto de calidad: el rugby y otra gran revolución

El camino al profesionalismo en el rugby uruguayo sigue su curso y va quemando etapas. Luego de que 15 jugadores firmaran un contrato para defender a Los Teros, ahora toca el turno para que varios puedan emigrar.

Juan Echeverría (Old Christians), Ignacio Dotti (Los Cuervos), Santiago Arata (Old Christians) y Andrés Vilaseca (Old Boys) llegaron a un acuerdo por una temporada con clubes de la Major League Rugby (MLR) de Estados Unidos y el 1° de diciembre se sumarán a sus respectivos equipos para iniciar una nueva etapa en sus carreras.

Echeverría y Vilaseca jugarán en Austin Elite Rugby, mientras que Dotti lo hará en New Orleans Gold y Arata en Houston Sabercats.

A ellos seguramente se sumen más, ya que entre 8 y 10 jugadores celestes que mantienen contrato profesional con la Unión de Rugby del Uruguay (URU) estarán en el draft de la MLR y podrían ser elegidos por los diferentes equipos de esta competición.

“Nos alegra mucho este paso, pero no nos sorprende”, le dijo a Ovación el Dr. Pablo Ferrari, presidente de la URU.

Es que este proceso estaba planificado hace dos años, pero se adelantó dado el muy buen desempeño que vienen teniendo los jugadores uruguayos en Los Teros, que clasificaron de manera directa al Mundial de Japón en febrero tras eliminar a Canadá, luego fueron terceros en la Americas Rugby Championship entre enero y marzo, y ganaron la Nations Cup en junio.

“Cuando digo que no sorprende es porque desde la URU todo esto se planificó y la primera etapa fue hacer los contratos profesionales con Los Teros para que luego se vinieran estas instancias que enfrentamos ahora”, explicó Ferrari, agregando que “la competencia en Estados Unidos creció mucho, la MLR va a tener su segunda temporada con nuevos equipos y también aumento de los cupos extranjeros, por lo que será un torneo para que los jugadores crezcan en lo profesional y por supuesto en lo deportivo”.

Desde Sudamérica Rugby, su presidente, el uruguayo Sebastián Piñeyrúa, le manifestó a Ovación que “en toda la región de América trabajamos para que el rugby pueda crecer y que los países que nos representen en el Mundial lo hagan con jugadores bien preparados y capacitados para ese gran desafío. Tanto en el norte como en el sur se crearán ligas profesionales que permitan a los deportistas de elite prepararse sin tener que irse a Europa. Hoy la liga del sur no está confirmada, pero está en camino y por eso surgió esta chance para que los jugadores uruguayos tengan esta puerta abierta en la MLR”.

El 1° de diciembre Echeverría, Dotti, Arata y Vilaseca comenzarán una nueva etapa en sus carreras, pero varios Teros podrían acompañarlos en esta encrucijada que sin dudas marcará un antes y un después para el rugby uruguayo pensando en el próximo gran objetivo: jugar el Mundial de Japón 2019 con un plantel profesional en un 100%.

Partidos de exigencia, competencia de alto nivel y entrenar duro para ganarse un lugar en el equipo cada fin de semana serán pilares determinantes en la nueva etapa de estos jugadores, que ya conocen de sacrificio, lucha y esfuerzo.



Juan Echeverría Posición: Pilar.

​Edad: 26 años.

​Club: Austin Elite Rugby. El primera línea surgido en La Olla, de Florida, llegó a Old Christians y luego a la selección uruguaya. Hoy es uno de los que jugará en Estados Unidos y contó que “nunca me imaginé algo así y no lo esperaba, aunque sabía que estaba latente esa posibilidad. Es algo muy lindo porque se van quemando etapas en la carrera y esta oportunidad es muy importante. Lo vengo asimilando con el paso de los días y va a ser una gran experiencia”.



Ignacio Dotti Posición: Segunda línea.

Edad: 24 años.

Club: New Orleans Gold. “Es una experiencia que todo jugador quiere tener. Para los uruguayos no es común irse al exterior y ahora se nos presenta esta oportunidad que llega con un respaldo importante de la URU que nos impulsó para tener más competencia con el objetivo de llegar muy bien al Mundial. Yo me tomé mi tiempo para pensarlo, pero tengo las mejores expectativas”, dijo el segunda línea, que venía jugando en Los Cuervos antes de tener su contrato con Los Teros.



Santiago Arata Posición: Medioscrum.

​Edad: 22 años.

Club: Houston Saber Cats. “Esto siempre lo pensé y soñé desde chico, cuando recién empezaba a jugar al rugby. Ya miré muchísimos videos de la liga para ver con qué cosas nos podemos encontrar y la verdad que estoy muy contento, sobre todo porque van más jugadores uruguayos y porque el gran objetivo es tener competencia y actividad pensando en el Mundial de Japón”, expresó el medioscrum que militaba en Old Christians antes de ser profesional con Los Teros.