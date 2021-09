El rugby planea la vuelta de los hinchas al Charrúa: qué aforo habrá y qué se deberá presentar para ingresar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Unión de Rugby del Uruguay (URU) presentó ante la Secretaría Nacional del Deporte (SND) un proyecto para concretar el regreso de los hinchas a los partidos del Campeonato Uruguayo y de Los Teros que se disputen en el Estadio Charrúa.

Sabido es que el escenario del Parque Rivera es “La Casa de Los Teros” y que además, alberga en esta temporada un encuentro por fecha del Uruguayo de Clubes y es por eso que desde el organismo que rige a este deporte ya solicitaron poder tener público en las tribunas.

“Se presentó esa propuesta para que se empiece a llevar a cabo en el Uruguayo de Clubes pero con el foco puesto en el partido que Los Teros jugarán el 9 de octubre (revancha contra Canadá o Estados Unidos por un lugar directo en el Mundial de Francia 2023) ya que con la situación actual que tenemos nos imaginamos un aforo importante”, le contó a Ovación Santiago Slinger, presidente de la URU.

En la sesión de Directiva del lunes por la noche, la URU terminó de concretar su propuesta para enviársela a la SND, que ahora deberá resolver si se cumple todo lo solicitado por el rugby o si hay reparos o cambios en la resolución final.

Desde la URU son optimistas en que dentro de pocos días los hinchas del rugby puedan volver al Estadio Charrúa y mucho más lo son de cara al decisivo encuentro que el seleccionado uruguayo de rugby jugará el 9 de octubre para buscar la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Foto: Fernando Ponzetto

El aforo en el Estadio Charrúa



Se estima que el aforo que se habilite en primera instancia para los encuentros que se jugarán en el Estadio Charrúa sea de unas 500 personas, algo que puede variar dependiendo de lo que resuelva la SND y por supuesto, de la situación sanitaria del Uruguay.

Además, la intención de la URU es que si todo sigue bien en cuanto al control de la pandemia, de cara al partido de Los Teros del 9 de octubre la idea es que el aforo crezca al entorno del 30% o 40% en el escenario que tiene capacidad para 11.000 espectadores.

“Sabemos que todo va a depender de la situación sanitaria pero si nos proyectamos al 9 de octubre imaginamos un buen escenario en cuanto a la pandemia y por lo tanto un buen aforo para un partido que será decisivo para Los Teros. Si nos trasladamos cuatro años atrás, el Charrúa estaría repleto para ver a Uruguay. Hoy no lo vamos a poder tener lleno, pero sí con gente y esperemos que pueda ser con un buen número”, remarcó Slinger.

Los Teros. Foto: Prensa URU.

El ingreso al escenario



Otro de los puntos que están dentro de la propuesta de la URU a la SND para el retorno de los hinchas al Estadio Charrúa es que toda aquella persona que vaya a comprar su entrada para asistir a un partido deberá presentar el certificado de vacunación con las dos dosis contra el COVID-19.

Además, la gestión de ese trámite estará a cargo de TickAntel, empresa que ya tiene un convenio con la URU y que se encargará de que cada solicitante de boletos pueda cargar en la web sus datos personales y su correspondiente certificado para que luego se tenga en una lista a todos los que adquirieron las localidades.

Ese no será el único control ya que dentro del estadio habrá personal para inspeccionar que se respeten las distancias, que se use correctamente el tapaboca y también para que no haya aglomeraciones en los accesos a los baños.

Lo cierto es que en poco días la SND le dará a la URU una respuesta que se estima sea favorable para que el rugby, después de más de un año y medio pueda tener el regreso de los hinchas al Estadio Charrúa para ver partidos del Uruguayo de Clubes pero también para poder ver en acción a Los Teros.