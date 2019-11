El rugby en Peñarol: con jugadores de Los Teros, extranjeros y un expuma al mando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un pequeño paso para Peñarol y un salto gigante para el rugby uruguayo. En 2020 nacerá el primer equipo profesional de rugby en Uruguay y lo hará bajo el escudo del club aurinegro, para competir en la naciente Super Liga Sudamericana de Rugby que tendrá equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay.

La franquicia ya tiene entrenador designado, lugar de entrenamiento y hasta una figura, siendo los jugadores de Los Teros la base del plantel, potenciados con seis extranjeros. Todo para continuar con el crecimiento del rugby celeste.

“El objetivo de Sudamérica Rugby es darle oportunidades a sus jugadores de elite que sin tener que separarse de sus familias, sus estudios, puedan jugar de manera profesional en su país. Es un porcentaje muy chico, pero aquellos que tengan las ganas y las condiciones de hacerlo, que lo puedan hacer”, le comenta a Ovación el presidente de Sudamérica Rugby, Sebastián Piñeyrúa. “Para evitar que los jugadores se nos vayan y tratar de traer a los que se nos fueron”, añade el expresidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU).

“El objetivo es dar oportunidades a jugadores de elite para jugar profesionalmente en su país, sin tener que separarse de sus familias y estudios”

Sebastián Piñeyrúa Presidente de Sudamérica Rugby

El proyecto va por todo, aunque lógicamente no competirá contra grandes mercados. “En algunos casos económicamente lo vamos a poder hacer y en otros casos va a ser imposible. Es una liga nueva que no genera los dividendos, los recursos que generan las principales ligas de Europa”, acota. “Por lo tanto va a haber chicos que tengan mejores ofertas afuera. Son las reglas de juego. No vamos a jugar una carrera y desfinanciar a las uniones o entrar en problemas económicos en los clubes. Contra algunos mercados no vamos a poder competir”.

En ese sentido la televisación va a jugar un rol clave, en la difusión del deporte y la transmisión de los partidos. Sudamérica Rugby ya tiene un acuerdo con ESPN, pero también busca sumar las señales de televisión abierta en cada uno de los seis países “para que la liga pueda llegar a todos los hogares”.

Como lo es con Los Teros, el Charrúa será el centro de entrenamiento y el escenario de los partidos del equipo profesional en Uruguay. Foto: EFE

Aunque en un futuro el proyecto es ampliar el número de franquicias. En la primera edición de 2020 serán seis por “un tema estratégico. Decidimos empezar con un equipo por país para desarrollar parejo el rugby”, explica Piñeyrúa. Aunque “tenemos la expansión de la liga medio acordada. La idea es en 2021 expandir a dos equipos más, llegar a ocho; y en 2024 pasar a 10 y ahí estabilizar la Liga. Esa expansión se va llevando en los mercados que la Liga vaya siendo más exitosa y tengan más opciones para presentar equipos competitivos”, suma. Cada Unión elegirá el staff técnico para cada franquicia.

Por su parte, en Peñarol no pueden estar más exultantes de ampliarse con otro deporte y ayudar al rugby uruguayo.



“Es un sueño de muchos años. Tener la oportunidad de ser el primer cuadro profesional que va a salir a competir en un campeonato internacional, es una oportunidad de tener vistiendo con la camiseta de Peñarol a jugadores de la selección uruguaya, Los Teros, todavía reforzados con seis extranjeros. Es un orgullo. Fortalece la marca Peñarol y no tengo duda que va a volcar muchísimo interés a gente no muy allegada al rugby”, sostiene Evaristo González, secretario aurinegro y ahora presidente del rugby de Peñarol.

“Es un sueño de muchos años, un cuadro profesional que va a salir a competir en un campeonato internacional. No tengo duda que va a volcar muchísimo interés a gente no muy allegada al rugby”.

Evaristo González Presidente de Peñarol Rugby

Destaca: “El rugby tiene toda una cultura de valores que valora el fair play, el respeto, la caballerosidad. Es algo que como peñarolense lo valoro muchísimo; que se pueda festejar compartiendo la tribuna con otro cuadro y no haya otra cosa que el aliento por tu equipo... Esperemos transmitir ese espíritu al fútbol”, señala.



También existe la probabilidad que en Miami se juegue un partido de campeones, entre el ganador de la Super Liga Sudamericana y la Major League Rugby (liga norteamericana con 11 equipos de Estados Unidos y uno de Canadá).

tricolores Nacional no participará en el rugby.

En el inicio del proyecto, fueron dos los clubes de Uruguay los que se reunieron con la URU: Peñarol y también Nacional. Ambos ayudarían al crecimiento del deporte en el país.

Pero por motivos económicos, el club de La Blanqueada no podrá competir, al menos en la primera edición. De todas formas desde Nacional aseguran a Ovación que no participarán “ni en esta edición 2020 de la Liga Sudamericana ni en las siguientes” por la diferencia económica, aunque “continuamos atentos a apoyar al rugby en la medida de nuestras posibilidades y deseamos a Los Teros y a todos los clubes amateurs del rugby uruguayo el mayor de los éxitos por el que tanto trabajo han realizado”.

A la vez, lamenta la situación por los jugadores que “sienten a Nacional como su casa” y jugarán en Peñarol, aunque subraya el profesionalismo de cada uno.

SISTEMA Cómo es el armado del rugby en Peñarol



Con la propuesta de la URU, Peñarol trabajó en la creación del rugby en el club desde su presidente Jorge Barrera, el presidente de la comisión de deportes Marcelo Areco y Evaristo González, Gustavo Guerra y Alejandro Ruibal.

“La URU paga el 50% y nosotros el otro 50%, siendo independiente a las arcas del club. Somos un grupo de peñarolenses, junto a Guerra y Ruibal, que vamos a sostener el proyecto con comercialización de publicidad”, afirma González, que asegura que el esfuerzo lo vale porque “es algo que ganamos todos; Peñarol con los jugadores de la selección, más los seis extranjeros”.

El argentino Pablo Bouza encabeza el staff. Formó parte del equipo técnico de Los Pumas hasta 2017 y previo al Mundial de Japón colaboró con Los Teros. Foto: URU

EL presidente del deporte en el club afirmó que la URU es quien designa el staff técnico y así a los jugadores. “El equipo técnico de la selección va a estar a cargo”, afirmó. “Pablo Bouza va a ser el head coach y (Esteban) Meneses (actual entrenador de Los Teros) va a trabajar con él”, informó. A la vez, los rugbiers que participarán serán “todos los jugadores uruguayos que están enteros y están acá, incluyendo al medio scrum que es la gran estrella (Santiago Arata). La elección la va a hacer el técnico”. Incluido cupo de Sub 23 y también de seis extranjeros, de Fiji, Portugal y Namibia.

TORNEO Cómo es el formato de la Super Liga Sudamericana.

Un equipo por país. Algunos desde un club, como Peñarol, Olimpia (Paraguay) y Corinthians (Brasil); otros por un lugar, como Cafeteros Pro de Medellín, Selkman (pueblo histórico chileno) y Los Ceibos de la zona central de Argentina.

La forma de disputa: comenzará con la fase del grupo de los seis equipos jugando todos contra todos, de local y visitante. Los cuatro mejores van a semifinales, a partido único. En la final y las semis el mejor clasificado tiene ventaja de localía.

Desde el 28 de febrero. El penúltimo día de febrero de 2020 inicia la Súper Liga Sudamericana de Rugby, que se extenderá hasta mediados de junio con la final.



Mañana viernes a las 19.30 en el Estadio Charrúa será el lanzamiento de la competencia.