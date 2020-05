Rodrigo Capó anunció su retiro del rugby profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia sacudió al mundo del rugby. Desde Francia, Rodrigo Capó anunció que se retira de la actividad profesional en plena pandemia por coronavirus mientras tenía contrato vigente con Castres siendo el capitán del equipo.

A los 39 años, el jugador surgido en Carrasco Polo no seguirá jugando y deja atrás una brillante carrera que incluye su pase a Europa y sus notables e históricas actuaciones con Castres, equipo con el que se consagró campeón del Top 14 francés en dos oportunidades.

María Eugenia Cruces: la capitana de Las Teras en el frente de ataque al coronavirus By Mariana Malek MIRA TAMBIÉN María Eugenia Cruces: la capitana de Las Teras en el frente de ataque al coronavirus

“Me hubiese gustado terminar de otra manera. Si no hubiese estado el coronavirus este sábado estaría jugando mi último partido en el Estadio Pierre Favre, pero lamentablemente no se dio así. Cuando comenzó el confinamiento pensé que en 20 días íbamos a estar jugando de nuevo, pero después de un mes de cuarentena el gobierno anunció que las medidas se iban a extender un mes más y ahí me di cuenta de que mi carrera había terminado y que no iba a poder tener ese último encuentro como me hubiese gustado. De todos modos creo que me voy por la puerta grande”, le contó Rodrigo Capó a Ecos.

Además, Capó se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la liga más importante del mundo como el Top 14 francés con 405 presencias siendo un referente del club al que llegó en 2002.

Otro paso enorme: Uruguay participó por primera vez del Consejo de World Rugby By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Otro paso enorme: Uruguay participó por primera vez del Consejo de World Rugby

Luego de haber sido campeón Uruguayo en 1999, 2000 y 2001 con Carrasco Polo, en 2002 se fue a Europa dando el salto a la elite del rugby mundial y mientras tanto, tuvo varios pasajes importantes por la selección uruguaya.

Con Los Teros, Capó debutó en el 2000 y disputó el Mundial de Australia 2003, y tras una serie de idas y vueltas, se reincorporó a la Celeste para ser un jugador clave en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Inglaterra 2015 y Japón 2019 jugando las series frente a Rusia y Canadá, respectivamente, pero no llegó a jugar esos mundiales con la selección.

Si bien el uruguayo ya planeaba su retiro en Castres, la pandemia de coronavirus adelantó una decisión que lo dejará como una leyenda del rugby en Francia, pero también en Uruguay por su destacada y honrada trayectoria internacional en la liga más poderosa del mundo de la ovalada.