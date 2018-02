Quieren volar bien alto

Uruguay está a 80’ de clasificar directamente al Mundial de Japón 2019. Ganar, empatar o hasta perder por menos de nueve puntos depositará a Los Teros en la gran cita del rugby.



El partido de ida que terminó con triunfo celeste en Vancouver por 38 a 29, hizo agigantar la ilusión de un plantel que se preparó para el gran objetivo y que esta tarde a la hora 17:00 en el Estadio Charrúa tendrá la chance de terminar de sellar su pasaje.



No será fácil para el equipo de Esteban Meneses. Muchas cosas deberán mejorar respecto al encuentro de ida, sobre todo la indisciplina a la hora de defender ya que Uruguay le cedió 15 penales a Canadá y aunque ganó el partido, es un aspecto a tener en cuenta.



Los canadienses saldrán con todo en busca de dar vuelta la serie y Los Teros no deben entrar en la desesperación ni el nerviosismo típico de un partido de estas características, si no que todo lo contrario, Uruguay tiene que salir a ser protagonista en el juego, a hacerse fuerte nuevamente en el contacto y a lastimar en la ofensiva a partir de la obtención de la pelota como en Vancouver.

Los Teros tienen una chance inmejorable y esta tarde la tienen que confirmar. Se prepararon para volar bien alto y el objetivo es uno solo: el Mundial.



MENSESEs Hay que mejorar “El convencimiento está, las ganas las tenemos y el esfuerzo que se hizo en Vancouver nos dejó muy conformes, pero tenemos que mejorar varios aspectos como la indisciplina a la hora de defender. Cometimos muchos penales y así y todo ganamos, pero hay que cuidar esos detalles”, dijo el entrenador celeste.

ATENCIÓN A...



Santiago Arata: El medioscrum de Los Teros sigue teniendo grandes actuaciones y es pieza clave. Piensa, juega y está en gran momento.

Evan Olmstead: El tercera línea de Canadá demostró ser fuerte en el uno contra uno y es una de las grandes armas del equipo de Jones.