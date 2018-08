Polo aprovechó sus momentos y ganó

Carrasco Polo fue a la cancha del British School con un objetivo y lo cumplió. La efectividad en campo rival fue clave para ganarle a Old Boys y pasar a ser el tercero en la tabla de posiciones del Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo de Rugby 2018 “Copa 100 Años del diario El País”.

El “Caballito” jugó un partido redondo. Primero sacó ventajas en el marcador y luego defendió para terminar de sellar una nueva victoria en la temporada.

Seis minutos pasaron para que la visita abriera el tanteador con un try de Felipe Etcheverry tras una notable jugada de fases en la que su hermano Tomás le dio un gran pase para dejarlo de cara al ingoal del azulgrana.

Con Old Boys intentó plantarse en campo enemigo, lo hizo pero no tuvo profundidad y nuevamente vio cómo Polo lo golpeaba de nuevo con un try de Juan Carlos Henderson.

Con el 14-0 a favor, el “Caballito” movió las piezas y tras la lesión de Manuel Castro ingresó Juan Diego Ormaechea, quien llegó de Rosario (jugó un amistoso con Uruguay XV el sábado) a las 8.00 de la mañana, durmió unas horas y salió a la cancha para defender a Carrasco Polo en el clásico. “Son de esos partidos que no querés perderte, me encanta jugarlos más allá del cansancio”, dijo tras en encuentro.

Y el segunda línea fue clave para Polo. Agustín Rodríguez le devolvió la ilusión a Old Boys con un try y acortó la distancia, pero apareció “Juancho” Ormaechea y apoyó antes del descanso para que la visita se fuera 19-7 arriba.

En el complemento, el azulgrana pecó otra vez con indisciplina (Ian Schmidt recibió) una amarilla y el partido se hizo cuesta arriba. Jerónimo Etcheverry estiró la diferencia con un penal, pero de todas maneras, Old Boys acortó con un try de Diego Pombo aunque Carlos Protassi apoyó el último try de la tarde para que el “Caballito” se quedara con una merecida victoria por 29-14 y el tercer lugar de la tabla.