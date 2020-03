Peñarol estrena la  Superliga Americana bajo la mirada del mundo del rugby

Un proyecto continental, pero del cual se ve beneficiado el rugby de todo el mundo. Eso es la Superliga Americana de Rugby (SLAR), que da inicio hoy con un sello celeste por dos motivos.



A las 20.30 (ESPN+, VTV y Vera+) en el Estadio Charrúa será el comienzo del partido entre Peñarol y Selknam de Chile, el primero en la historia del torneo, el cual tiene sus orígenes en la Sudamérica Rugby y en su presidente uruguayo Sebastián Piñeyrúa. Primer motivo.

La competición nació en Sudamérica con el objetivo de “darle oportunidades a sus jugadores de elite que, sin tener que separarse de sus familias y estudios, puedan jugar de manera profesional en su país”, le había comentado Piñeyrúa a Ovación en noviembre cuando se confirmó la franquicia uruguaya.

Hasta el momento, la mayoría de los integrantes del plantel (los nacionales) participaban en el Uruguayo de Clubes o en equipos del exterior, en algunos casos en ambos. Incluso muchos tenían contrato profesional con la Unión de Rugby de Uruguay (URU). Pero la Superliga les permitirá continuar entrenando en el Complejo Charrúa y tener competencia de nivel, indispensable para crecer.

Los principales beneficiados serán los seleccionados, Uruguay en el caso de Peñarol, dada la base de jugadores de cada equipo nacional en cada club. De los cinco equipos de la Superliga Americana en 2020 (se planifica una ampliación en 2021), Olimpia de Paraguay, Corinthians de Brasil, Selkman y los aurinegros tienen mayoría de jugadores locales y refuerzos del exterior; Los Ceibos de Argentina tiene 100% jugadores nacionales.

Y es precisamente ese el segundo motivo. Peñarol hoy saldrá a la cancha con un sello celeste en sus filas, con 10 jugadores de los 15 titulares, según lo elegido por el Head Coach Pablo Bouza, que jugaron con Los Teros el Mundial de Japón 2019; en el banco de suplentes habrá dos más. La XV se completa con quien fue el capitán de Los Teritos, Juanjuan Garese, y cuatro extranjeros: Obert Nortje (Namibia), Louis Conradie (Sudáfrica), Bradley Thain (Sudáfrica) y Raffaele Storti (Portugal).

Del otro lado, Selknam (nombre en honor al pueblo histórico chileno) es un rival especial para los uruguayos, sobre todo para los que jugaron el Mundial de Inglaterra 2015. Es que el Head Coach es Pablo Lemoine, quien fuera el entrenador de Los Teros en el proceso que llevó a clasificar a la primera Copa del Mundo en 12 años (Uruguay estuvo ausente en 2007 y 2011) y también en los cuatro partidos jugados en la cita en Inglaterra.

Con 12 jugadores de Los Cóndores, su XV inicial es: Javier Carrasco, Tomás Dussaillant, Matías Dittus; Clemente Saavedra, Javier Eissmann; Ignacio Silva (capitán), Martín Sigren, Rodrigo Bruno (Argentina); Patricio Baronio (Argentina), Santiago Videla; Julio Blanc, Latiume Fosita (Tonga), Domingo Saavedra, Lucca Avelli; Francisco Urroz.

EVARISTO GONZÁLEZ

"Es una semana emotiva, estamos arrancando la Libertadores en el fútbol y la Superliga en el rugby, por primera vez"

"Es una semana emotiva, estamos arrancando la Libertadores en el fútbol y la Superliga en el rugby, por primera vez", comentó el presidente de Peñarol rugby, Evaristo González, que destacó la presencia de la banda Hush y la DJ Vala Nirenberg, además del precio accesible de las entradas ($350) y el descuento para socios.



"La verdad que queremos ser protagonistas" y por eso contrataron a jugadores extranjeros para complementar la base de uruguayos. "Los salimos a buscar por todo el mundo, donde hay jugadores a nuestro alcance. No son jugadores que van a Inglaterra o Francia, pero son de un escalón más abajo. Esto es un sueño hecho realidad", agregó en diálogo con Ovación desde Curitiba.



"Hay varios de los jugadores de Los Teros que tienen tatuados el escudo de Peñarol. Combinar las dos cosas me parece extraordinario. Es tratar de acercar a la gente al rugby porque Peñarol es una marca país", afirmó Evaristo.



"Esto es como la primera Libertadores del rugby, es un proyecto híper ambicioso, con un presupuesto muy alto que compartimos con la Unión de Rugby del Uruguay", sostuvo.



Finalmente valoró: "Es muy difícil ser jugador de rugby cuando tenés que pagar para serlo. Pagar siendo titular en cuadros que han salido campeones uruguayos. Esos jugadores están estudiando o trabajando. Hicimos una fórmula muy buena: no solo le pagamos un sueldo, a su vez becamos a una Universidad que ellos quieran (la Universidad de Montevideo, la ORT, la UDE). Ser jugador es una etapa corta y todos se tienen que preparar para después. En el rugby hacer una diferencia económica para poder vivir después es casi imposible, mientras esté con nosotros le vamos a pagar la Universidad".