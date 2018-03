Otro partido exigente para Los Teros

Uruguay cierra esta tarde su participación en una nueva edición de la Americas Rugby Championship jugando como local en el Estadio Charrúa.

Y Los Teros enfrentarán nada menos que al líder absoluto del torneo, Estados Unidos. Las Águilas están a un triunfo de ser campeones, pero el equipo de Esteban Meneses va por impedirlo.

Pero el seleccionado uruguayo no solamente quiere que la visita obtenga el título en La Tierra de Los Teros, sino que además, hay otro objetivo no menor: seguir creciendo y mejorando.

Por ahí planteó el partido el entrenador y remarcó que “este tipo de rivales y encuentros son los que nos permiten seguir creciendo, ver jugadores y que los que tengan la oportunidad de entrar a la cancha puedan demostrar su nivel de juego”.

Los Teros tendrán el regreso de su capitán Juan Manuel Gaminara y del equipo sale Diego Ayala, pasando Rodolfo Garese a la segunda línea, mientras que otra buena noticia para los celestes será el retorno de Santiago Arata, quien se recuperó de la lesión sufrida ante Canadá en el Charrúa y ocupará el lugar de Tomás Inciarte como medio scrum.

El otro cambio será el ingreso de Nicolás Freitas por Federico Favaro y el de Juan Manuel Cat por Joaquín Prada.

Estados Unidos llega con cuatro triunfos en fila y Los Teros van por ahogarles la fiesta, pero sobre todo, seguir afianzando el juego de un plantel que continúa creciendo en el plano internacional.

La última fecha de la Americas Rugby Championship tendrá a partir de la hora 13:10 el encuentro entre Chile y Canadá en Santiago, mientras que a las 18:10, Argentina XV, que espera el resultado de Estados Unidos porque tiene chances de ser campeón, visitará a Brasil buscando un nuevo triunfo en el certamen.

LA PREVIA

Uruguay vs. Estados Unidos

Cancha: Estadio Charrúa.

Hora: 15:40.

Televisa: ESPN3.

Referee: Federico Anselmi (Argentina).



Uruguay. Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Juan Echeverría; Ignacio Dotti, Rodolfo Garese; Juan Manuel Gaminara (c), Juan Diego Ormaechea, Manuel Diana; Santiago Arata; Germán Albanell; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Juan Manuel Cat, Leandro Leivas, Rodrigo Silva.



Head coach: Esteban Meneses.



Estados Unidos. Huluholo Mo’ungaloa, Dylan Fawsitt, Chris Bauman, Brendan Daly, Ben Landry, Hanco Germishuys, Tony Lamborn, Cam Dolan, Shaun Davies, Will Magie, Nate Augspurger (c), Paul Lasike, Bryce Campbell, Mike Te’o, Dylan Audsley.



Head coach: Gary Gold.



Precios. Hombres $200 pesos, mujeres $100. Menores de hasta 12 años inclusive tendrán libre acceso al estadio Charrúa.