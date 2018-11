Old Christians y Trébol van por la gloria

La lógica acompañó el desempeño deportivo de Old Christians y Trébol y los dos mejores equipos de la temporada regular se medirán esta tarde para definir el campeón del Uruguayo de Clubes en el partido que pondrá en juego la “Copa 100 Años del diario El País”.

A partir de la hora 15:40 en cancha de Old Boys, azules y sanduceros jugarán la gran final que tendrá el arbitraje del internacional Joaquín Montes en un partido que tiene condimentos históricos para los dos.

Por un lado, Old Christians, que dice presente por séptimo año consecutivo en la definición del Uruguayo de Clubes, va en busca de su cuarto título en fila que le significaría además la vigésima corona a nivel local. Todo un logro para un club que desde hace varias temporadas viene marcando el camino en el rugby uruguayo: más de 120 jugadores habilitados para jugar en sus planteles de Primera División, Intermedia y Preintermedia.

Y el favoritismo de los azules pasa por esa cuestión que se suma al juego mostrado a lo largo de toda la temporada.

Pero nada será fácil para el equipo que hoy tendrá como entrenador a Guillermo Storace ya que Guzmán Barreiro viajó con Los Teros a la gira internacional de noviembre y se perderá el partido del año, al igual que Manuel Ardao, Tomás Inciarte y Federico Favaro, convocados a la selección por los azules, mientras que Juan Pedro Rombys y Agustín Della Corte no estarán en Trébol, que hoy escribirá una de las mejores páginas de su historia en el rugby uruguayo.

Es que los sanduceros disputarán su primera final en 42 años y la expectativa es gigante en un plantel que tuvo una gran temporada regular, que dejó por el camino a un durísimo equipo como Carrasco Polo en semifinales y que quiere coronar un momento espectacular.

Por tal motivo, dos equipos que apuestan a la intensidad en el juego, a abrir la ovalada por los costados para lastimar con sus backs y que además tienen forwards que son desnivelantes, serán los encargados de protagonizar una final que será inédita y sobre todo, que promete.

Un triunfo los separa del título de campeón. Será un partido para alquilar balcones porque los dos mejores de la temporada deberán demostrar en la cancha por qué llegaron hasta acá y por qué quieren quedarse con la copa del Uruguayo de Clubes.

Old Christians y Trébol están a 80 minutos de la gloria y el rugby tendrá su gran fiesta.

3

Títulos consecutivos suma Old Christians en el Uruguayo de Clubes.



8

Semifinales disputó Trébol y jugará la final por primera vez.



10

Triunfos al hilo acumula Old Christians en esta temporada.

LA PREVIA

Old Christians - Trébol

Cancha: Old Boys.

Hora: 15:40

Televisa: Directv Sports (canales 610U, 1610U HD y Play) y Vera TV.



Old Christians. Ignacio Buquet, Martín Espiga, Felipe Inciarte; Fernando Pazos, Jorge Zerbino; Santiago Azambuja, Rodrigo García, Miguel Horta; Federico Inciarte, Andrés De León (c); Rodrigo Bocking, Paul Johnson, Justino Lestido, Joaquín Pena; Manuel Blengio.

Entrenador: Guillermo Storace.



Trébol. Ignacio Secco, Maximiliano Verocai, Carlos Arboleya; Sidney Werner, Manuel Rodríguez; Ignacio Grignola, Juan Pereira, Sebastián Samudio (c); Alejo Durán, Diego Pereira; Francisco Marsico, Francisco Beceiro, Mateo Tortorella, Brian Vergara, Sebastián Schroeder.

Entrenador: Mateo Durán.



Referee: Joaquín Montes. Asistentes: Francisco González y Gonzalo Ventoso.

Precios: Generales $ 400 pesos. Menores de 12 años gratis con remera del club.