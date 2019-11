Old Christians y Old Boys van en busca de la gloria en el Uruguayo de Clubes

El rugby uruguayo cerrará esta tarde su año a nivel de clubes con Old Christians y Old Boys como protagonistas en la final más esperada, esa que todo equipo quiere jugar, esa a la que solo acceden dos pero esa en la que solo uno saldrá victorioso.

El Estadio Charrúa será el escenario del encuentro que comenzará a la hora 16:00 y que tendrá la televisación en vivo de Directv Sports a través de los canales 610U y 1610U en HD, además de la nueva plataforma Directv Go.

Old Boys, el primero de la fase regular, que viene de eliminar en cuartos de final a Los Cuervos, y a Cricket en semis, se medirá ante un Old Christians que fue tercero en la acumulada y que en cuartos dejó por el camino a Ceibos y en semis a Carrasco Polo.

El clásico de los colegios promete un partidazo dentro de la cancha y una fiesta fuera de ella en un Charrúa que presentará un gran marco de público en la definición del Uruguayo de Clubes entre dos equipos que ya saben lo que es ser campeón ya que los azules acumulan 19 títulos mientras que los azulgranas tienen 15 conquistas.

Para Old Christians será la octava final consecutiva, de las que ganó tres de las últimas cuatro, mientras que los azulgranas regresan a la definición del Uruguayo de Clubes tras haber perdido 23-11 en 2017, precisamente ante su rival de esta tarde.

Ese será otro condimento del encuentro que tendrá al internacional Francisco González como árbitro principal ya que tanto Old Christians como Old Boys se acostumbraron a pelear bien arriba y definir el título de campeón uruguayo.

Otro elemento que hacen imaginar un gran partido será la presencia de jugadores mundialistas: cinco titulares en los azules y tres en los azulgranas. Eso sin lugar a dudas será un salto de calidad para dos equipos que van por la gloria.

Dos enfrentamientos entre Old Boys y Old Christians se dieron en lo que va de la temporada 2019 en la que el azulgrana terminó primero en la fase regular del Uruguayo de Clubes junto a Carrasco Polo.

Un triunfo para cada lado marcaron esos dos juegos en el clásico de los colegios y el primero en festejar en 2019 fue el equipo azul, que el 27 de abril y como visitante en British School venció a Old Boys por 17 a 12 en la quinta fecha del Torneo Apertura.

El segundo enfrentamiento fue por el Torneo Clausura. Los dos integraron la Serie “B” de este certamen y el sábado 27 de julio en San Patricio, la victoria fue de Old Boys por 24 a 12.

En playoffs, el azulgrana, que avanzó con el número uno, venció en cuartos de final a Los Cuervos 30 a 21 y en semis derrotó al Montevideo Cricket Club 19-16 en un dramático partido.

Old Christians por su parte, fue tercero en la fase regular y en cuartos de final eliminó a Ceibos tras vencerlo 42-20 y en las semifinales derrotó a Carrasco Polo por 20 a 12 para llegar a la definición del Uruguayo de Clubes.

LA PREVIA

OLD BOYS – OLD CHRISTIANS

Cancha: Estadio Charrúa

Hora: 16:00

Televisa: Directv Sports

Árbitro: Francisco González. Asistentes: Santiago Romero y Gonzalo Ventoso.



Old Boys. Marcelo Lacava (c), Matías Aboy, Faustino Etchegorry; Joaquín García, Eugenio Corallo; Juan Gaminara, Maxime Sonneveld, Santiago Civetta; Martín Stefani, Germán Albanell; Baltasar Amaya, Juan Cat, Gastón Gibernau, Joaquín Alonso, José Iruleguy.

Entrenador: Francisco De Posadas.



Old Christians. Ignacio Buquet, Martín Zerbino, Juan Echeverría; Fernando Pazos (c), Andrés García; Leandro Segredo, Diego Ardao, Manuel Diana; Santiago Arata, Andrés De León; Joaquín Pena, Tomás Inciarte, Valentín Grille, Francisco Márquez, Federico Favaro.

Entrenador: Andrés Vázquez.