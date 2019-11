Old Christians y Old Boys aprontan la gran fiesta del rugby 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viene un partidazo. Muchos condimentos rodean a un encuentro que definirá al nuevo campeón del Uruguayo de Clubes de rugby y la fiesta promete ser completa.

Old Boys y Old Christians otra vez frente a frente y en esta oportunidad con un título en juego.

Mañana desde la hora 16:00 en el Estadio Charrúa, azulgranas y azules jugarán la esperada final de un torneo que fue más largo de lo habitual debido a la agenda internacional de Los Teros, que incluyó nada menos que la disputa del Mundial de Japón con una histórica participación.

Final con clásico

Old Christians y Old Boys protagonizarán el clásico de los colegios en medio de la definición del Uruguayo de Clubes.

La de mañana será la cuarta vez en cinco años que azules y azulgranas se enfrenten para ver cuál de los dos será el mejor de la temporada.

En 2015, 2016 y 2017, la copa quedó en manos de Old Christians, que en 2018 perdió la final con Trébol de Paysandú, que venció a los azules en una dramática definición por penales en British School.

Old Boys por su parte, no logra el título del Uruguayo desde 2013, año en el que, clásico de los colegios mediante, derrotó a Old Christians para volver a gritar campeón después de dos temporadas, tras haberse consagrado en 2010.

Se trata de dos clubes que integran la selecta lista de los más ganadores en la historia del rugby uruguayo, ambos por detrás de Carrasco Polo, el más campeón con 27 conquistas hasta ahora.

Old Christians le sigue al “Caballito” con 19 copas y Old Boys está tercero con 15, muy despegado de La Cachila (que ya no compite más) con 5 y el Montevideo Cricket Club y Trouville, que suman 3.

El partido

El internacional Francisco González será el árbitro principal del encuentro que mañana jugarán Old Christians y Old Boys desde la hora 16:00 en el Estadio Charrúa para definir al mejor equipo de la temporada.

La presentación del encuentro se llevó a cabo ayer en las oficinas de Directv Sports, que transmitirá en vivo el encuentro con previa desde las 15:40 y kick off a las 16:00 en vivo para Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela y por supuesto, Uruguay, a través de los canales 610U, 1610U en HD y también la plataforma digital Directv Go.

El precio de las entradas es de $ 300 pesos las generales, mientras que los menores de 12 años que tengan camiseta de los clubes tendrán libre acceso al Estadio Charrúa que vivirá una jornada llena de rugby ya que la actividad comenzará las 12:30 con la final de Preintermedia entre Carrasco Polo y Old Chstians, que también definirán en Intermedia a las 14:00.

HOMENAJE Un reconocimiento a Los Teros

Las autoridades de Directv Sports encabezadas por Eduardo Marguery, gerente de Marketing y Programación, rindieron homenaje a la selección uruguaya de rugby que tuvo una histórica actuación en la reciente Copa del Mundo disputada en Japón.

Eduardo Marguery de Directv Uruguay y Franco Lamanna de Los Teros. Foto: Francisco Flores.

Marguery le entregó una plaqueta alusiva a Franco Lamanna, jugador de Los Teros, y dijo: “De los valores que transmite el rugby son los que necesitamos más en la sociedad. Hay que reconocer el trabajo de los clubes y también de las selecciones que salen a representarnos de manera espectacular en el exterior para que la gente se sume a este deporte, se magnifique la actividad y se interese”.