Old Boys le sacó el invicto a Old Christians

El Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo de Rugby 2018 “Copa 100 Años de El País” tuvo ayer la disputa de la cuarta fecha de forma íntegra.



En uno de los partidos más esperados, Old Boys y Old Christians (finalistas de la edición 2017) reeditaron el clásico de los colegios en cancha de British School.



El azulgrana hizo valer su localía y se terminó quedando con la victoria en cifras de 31 a 9 para sacarle el invicto al actual tricampeón uruguayo, que había ganado los tres primeros encuentros que había disputado en esta temporada.



Por otra parte, y en un clima festivo, Lobos venció en Punta del Este a Ceibos por 33-20 en el día que inauguró la cancha y las nuevas instalaciones en su complejo deportivo.



En el clásico de Punta Carretas la emoción se adueñó de la tarde del sábado en Camino Mendoza, donde Los Cuervos se quedaron con la victoria por un ajustado 26-24 frente a Champagnat.



En los otros encuentros de la cuarta fecha, Cricket se recuperó de la caída en la tercera fecha ante Old Christians cuando ambos estaban en lo más alto de la tabla de posiciones y venció a PSG por 22-13, mientras que en Paysandú, Carrasco Polo consiguió un muy buen triunfo como visitante frente a Trébol en un partido muy cerrado: 15-8.

Argentina.

Cuatro equipos uruguayos tuvieron ayer actividad en sus respectivos torneos de Argentina.



En el Nacional de Clubes “B”, Old Christians volvió a ganar y como visitante venció a Jockey Salta por 20 a 12, mientras que Old Boys obtuvo un importantísimo triunfo ante Palermo Bajo por 41 a 5.



En el Torneo Interior “A”, Montevideo Cricket cayó con Lince 74-5, al tiempo que Trébol sigue en lo más alto de su zona tras vencer a Universitario de Mar del Plata 26-7.