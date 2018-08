Mostró la chapa de campeón

La lluvia y el mal tiempo no contribuyeron al rugby, pero Old Christians y Old Boys salieron a la cancha a intentar demostrar su juego en un partido que todos quieren jugar: el clásico.

El azul, actual tricampeón, se jugaba la chance de seguir en lo más alto del Torneo Clasificatorio del Campeonato Uruguayo de rugby “Copa 100 Años del diario El País” y no la dejó escapar.

Con autoridad y mostrando mejores argumentos a lo largo de los 80 minutos de juego, el equipo de Guzmán Barreiro y Guillermo Storace venció a Old Boys por 22 a 8 y se mantiene al frente de la tabla de posiciones tras la fecha 15.

Si bien en el comienzo del partido jugar la pelota con las manos se hacía imposible, fue el azulgrana el que comenzó mejor y sumó de a tres con un penal de Ian Schmidt.

Pero con el paso de los minutos, la cancha comenzó a sufrir las consecuencias del mal tiempo. Los errores se fuero repitiendo en ambos equipos, el knock-on se volvió constante y el juego de los forwards pasó a ser clave.

Fue en esa formación fija en la que Old Christians se hizo dominador del partido. Con un try de Miguel Horta, el azul pasó al frente y se fue al descanso 5-3 arriba.

En el complemento otra vez fue el azulgrana el que salió con mejores opciones y con un try de Nicholas Beare pasó nuevamente al frente: 8-5.

Pero una amarilla a Juan Gaminara, quien ingresó para jugar el complemento, empezó a marcar el destino azulgrana, que a la indisciplina le sumó desorden y Old Christians no perdonó.

Con un try de Andrés De León convertido por Federico Favaro el azul retomó el domino en el marcador y sobre el final, Santiago Arata apoyó con conversión de Favaro para decretar el 22-8 final.

Old Christians cometió menos errores, aprovechó los de Old Boys y mostrando la chapa de campeón, ganó el clásico para seguir bien arriba en el Torneo Clasificatorio.

LA síntesis

Old Christians 22-8 Old Boys

Old Christians. Ignacio Buquet, Martín Espiga, Juan Echeverría; Andrés García, Jorge Zerbino; Miguel Horta, Leandro Segredo, Manuel Diana; Tomás Inciarte; Andrés De León; Leandro Leivas, Paul Johnson, Justino Lestido, Federico Favaro; Manuel Blengio.



Entrenadores: Guzmán Barreiro y Guillermo Storace.



Old Boys. Marcelo La Cava, Carlos Pombo, Juan Buccino; Guillermo Symonds, Federico Varela; Guillermo Strauch, Gonzalo Piana, Santiago Piñeyrúa; Santiago Albanell; Ian Schmidt; Agustín Rodríguez, Federico Cat, Germán Albanell, Nicholas Beare; Gastón Gibernau.



Entrenadores: Joaquín Pastore y Gonzalo Amaya.



Tantos. Old Christians: Miguel Horta (try); Andrés De León (try), Federico Favaro (conversión), Federico Favaro (penal), Santiago Arata (try), Federico Favaro (conversión).



Tantos. Old Boys: Ian Schmidt (penal), Nicolás Beare (try).



Árbitro: Santiago Romero.

Cancha: San Patricio.