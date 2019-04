"Este es un mojón clave porque América tiene planes que trascienden la Súper Liga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de su llegada a la presidencia del organismo continental, la idea de Sebastián Piñeyrúa era generar más competencia a nivel regional para el desarrollo de jugadores y por ende, elevar el nivel de las selecciones.

Tras un largo camino, reuniones, proyectos, conversaciones, todo se hizo realidad y Sudamérica Rugby confirmó la implementación de la Súper Liga Americana que se pondrá en marcha en el próximo mes de marzo con seis franquicias, dos de ellas uruguayas.



–¿Es un hecho que la Súper Liga Americana se pondrá en marcha en marzo?

–Arranca en marzo. Estamos trabajando hace casi dos años en el proyecto y quemando diferentes etapas. Hoy podemos asegurar que estamos muy firmes y con todo programado para que sea un éxito.

–Hace algunas semanas se dijo que se podía postergar hasta 2021. ¿Por qué?

–Muchas veces la prensa tiene necesidad de hablar y cuando se organiza una liga que involucra a más de 12 países que son los que integran Sudamérica Rugby, hay muchas voces que escuchar, opiniones y dudas que contestar. A veces esas opiniones se filtran y generan noticias equivocadas, pero desde nuestro liderazgo y convicción siempre estuvimos convencidos y preparadas para que 2020 sea la fecha de inicio. Nunca salió de nuestra boca otra fecha y nada se modificó en nuestra planificación inicial.

–¿Las Uniones están preparadas para poner en funcionamiento franquicias exitosas?

–Por supuesto que sí. En todas las conversaciones siempre los presidentes de las Uniones y la gente que tenía que conocer y tener claro los pasos que estábamos dando estuvieron cerca de la mesa y aportando sus ideas. El tema del profesionalismo genera muchas discrepancias y opiniones, y cada uno tenía que manejar la información en forma responsable, prudente y siempre poniendo por delante el éxito y bienestar del proyecto y no buscar hablar por hablar. Estamos muy satisfechos con lo que vienen haciendo las Uniones puertas adentro.

–Argentina y Uruguay son países con mucha tradición de cubes amateur y varias instituciones han manifestado su preocupación al respecto. ¿Qué opinás acerca de esto?

–Nuestro gran foco siempre fue el rugby de clubes y lo seguirá siendo. En este punto todas las parten coinciden. Por eso la información y los pasos tenían que ser seguros y reservados. Nuestro gran diferencial y lo que siempre tenemos que cuidar es el rugby de base. Todos empezamos en un club y sentimos una pasión muy grande por nuestros orígenes. La reserva en la información y las ideas para atrás y para adelante siempre giraron en torno a cómo asegurarnos proteger el rugby de clubes y que esta liga sume y no reste. Necesitamos encontrar un espacio para que quienes quieran optar por el rugby profesional puedan hacerlo en sus países. Hoy muchos jugadores aspiran a eso y nuestra responsabilidad es ver cómo lograrlo. Eso no quita priorizar siempre nuestra idea clara de lo que significan los clubes en nuestra cultura rugbística.

–¿Tenés la sensación de que la Súper Liga Americana puede poner en peligro a los clubes o debilitarlos?

–Eso no va a ocurrir y te aseguro que beneficiará a todo el rugby. Los clubes son parte del rugby más que nadie. Cada uno con su rol. Las franquicias tendrán su espacio y buscarán perseguir determinados objetivos. Los clubes continuarán cumpliendo el rol que vienen desempeñando hace más de 100 años. Perseguir sueños, formar personas con valores fuertes, jugadores exitosos y comprometidos para crear un ambiente y sentido de pertenencia similar al de una familia es algo que el rugby de clubes nunca perderá y eso es lo que asegura su existencia y lo hace más o menos fuerte.

–Ayer anunciaron que la Súper Liga empieza con seis equipo y luego pasará a tener ocho. ¿Por qué está diseñada así?

–Porque creemos que es lo más adecuado. Reitero que no hay nada improvisado. Esta Súper Liga se pensó y se planificó para que no falle. Queremos y necesitamos un torneo competitivo y atractivo para los inversores, auspiciantes y fanáticos, pero fundamentalmente para las Uniones y los jugadores. Hay un plan claro con etapas y este formato responde a esa planificación.

–¿Uruguay ya tiene confirmada la presencia de Nacional y Peñarol?

–Hace más de un año que con la Unión de Rugby del Uruguay (URU) nos juntamos con los presidentes de Nacional y Peñarol para contarles la idea que teníamos desde Sudamérica Rugby. Les explicamos el proyecto de la Súper Liga y le contamos que queríamos poner dos franquicias en Uruguay y sus marcas nos parecían muy atractivas. Charlamos sobre los beneficios y objetivos que perseguiríamos y lo que entendíamos que podíamos aportarle a sus clubes desde el rugby. Ambos presidentes designaron sus representantes y desde la URU se formó una comisión que estudió e intercambió documentos para formalizar un acuerdo. Se llegó a un consenso para seguir adelante con la idea.

–¿En otros países hay proyectos similares a los de Uruguay?

–Ocurrió algo similar en Paraguay y Chile. Olimpia de Paraguay está decidido a entrar en el rugby y el fin de semana, aprovechando la Asamblea de Consur, nos reunimos por tercera vez con ellos y también con la Unión de Rugby de Paraguay. Ya tenemos un acuerdo y un plan diafragmado para que sean parte de la SLAR.

–¿Entonces Paraguay tendrá una franquicia en 2020?

–Olimpia de Paraguay va a tener una franquicia y el club ya está pronto para sumarse. La Súper Liga tendrá una ampliación en 2021 y junto con ellos creemos más conveniente empezar en esa etapa ya que permitirá darnos un plazo más razonable para seguir desarrollando el Alto Rendimiento en la Unión de Rugby de Paraguay que recién empezó este año con todo esto. De todas formas, acordamos que durante 2020 jueguen algunos amistosos para ir fortaleciendo su equipo y estar bien preparados.

–¿Cómo será la conformación de las franquicias?

–Los equipos se formarán con jugadores de diferentes nacionalidades, pero tener jugadores locales en sus plantes y ayudar a desarrollar el rugby en sus países es la prioridad. Marcos Trovato, presidente de Olimpia y exrugbista, lo tiene claro y no hace esto por negocio sino, para apoyar y aportarle a la Unión de Rugby del Paraguay un camino para mejorar a su seleccionado y darle a los fanáticos del club un nuevo deporte para poder disfrutar con sus familias.

–¿Y qué tan avanzado está Brasil en el marco del profesionalismo?

–Brasil es un país gigante. Es un mercado estratégico para todos incluyendo World Rugby. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fueron un éxito y desde hace más de cuatro años que lidera la idea de crear una liga de rugby profesional. En un momento incluso un grupo de empresarios armó un proyecto para crear una liga profesional interna en Brasil. Cuando surgió la SLAR, desde el inicio fueron protagonistas de primer nivel, líderes del proyecto y a través de Agustín Danza, su CEO, aportaron ideas y fueron socios claves de todas las etapas de planificación y los pasos que fuimos dando. Aportaron y seguirán aportando mucho y ya tienen dos ciudades muy importantes y un plan claro de donde tendrán bases sus franquicias y cómo llevarán adelante el negocio.

–¿Y qué pasa con la Unión Argentina? ¿Está a fin con la Súper Liga Americana?

–Por supuesto. Es impensable una Súper Liga Sudamericana sin Argentina. Ellos son quienes tienen la mayor experiencia, cantidad de jugadores, entrenadores y por supuesto, historia.

–Se habló de que la noticia de la Súper Liga Americana no fue bien recibida en Argentina. ¿Qué hay de cierto en eso?

–Es totalmente falso. La Unión Argentina está alineada al 100% con este proyecto. Marcelo Rodríguez, su presidente, así lo manifestó públicamente. Hablamos mucho y todos sus colaboradores están en línea directa aportando al plan estratégico de la región que va mucho más allá de esta Súper Liga.

–¿A qué te referís con ir más allá?

–Sudamérica se apoya mucho en la UAR, que ha sido un aliado clave y el espejo a seguir por todas las Uniones. América como región tiene planes que trascienden esta Súper Liga. Con Agustín Pichot, vicepresidente de World Rugby y el líder principal e impulsor de los cambios que se quieren llevar adelante para globalizar el rugby y abrir oportunidades para todos, trabajamos en total sintonía y línea directa. La gente imagina que hay cosas que están improvisadas o que no se ven determinadas dificultades o amenazas y se descuidan algunas áreas. Les aseguro que están muy lejos de la realidad. Cada paso se piensa, se discute y se charla. No siempre se puede andar comunicando todo y para que algunas cosas ocurran hay que mantenerlas en reserva hasta que estén sólidas. Podremos errar más o menos y planes que arrancan de cierta manera pueden ir cambiando y perfeccionándose, que es lo normal, pero que todo se charla y se discute más de una vez se los puedo asegurar. Hoy el rugby de nuestra región está proyectado a más de 10 años para adelante y todo tiene un porqué. Que uno deba pasar por tonto y morderse la lengua para priorizar lograr los objetivos, no significa que no tenga algunas respuestas. Dicen que ‘las ideas que no tiene dueño cuentan con más chances de prosperar’ y yo creo en eso. Los egos a veces son un problema.

–¿Por qué creeés que la gente a veces es muy crítica con las Uniones?

–Eso es humano y es lo lindo de esto. Esto todos lo hacemos con mucha pasión y queremos imponer nuestras ideas. No me molesta y hasta lo entiendo y enriquece el sistema muchas veces.

–¿Nacional y Peñarol en Uruguay generan preocupación en mucha gente?

–El fútbol ha tenido algunos episodios de violencia y Nacional y Peñarol lógicamente son los mayores exponentes, pero todos conocemos mucha gente de ambos clubes y sabemos que la enorme mayoría anhela los tiempos donde la familia iba al fútbol y confiamos poder lograr eso con el rugby. También estamos convencidos que los clubes están muy comprometidos en que cada día el espectáculo trascienda el resultado de un partido y sea una fiesta y lo van a lograr. Es lo que está pasando hoy en todo el mundo y acá vamos hacia ese camino. No tengo dudas.

–¿Cómo será el formato de la Súper Liga? ¿Uruguay tendrá dos clásicos?

–Hoy ya hay clásicos. No olvidemos que el rugby de franquicias es para una élite de jugadores. Los clubes seguirán siendo claves y Old Boys, Carrasco Polo, Old Christians, Champagnat, Los Cuervos y otros, nos han brindado grandes clásicos en los últimos 40 años y lo seguirán haciendo. Tal vez ahora agreguemos uno más con Nacional y Peñarol. Ojalá así sea y tengamos en rugby un clásico más popular. Ese es uno de los grandes objetivos. Sacar el rugby de su nicho y lograr hacerlo más visible y popular es una prioridad de toda la región, no solamente en Uruguay, porque se necesitan más jugadores para tener selecciones nacionales más competitivas.

–¿Creés que la Súper Liga será competitiva y atractiva para los jugadores?

–Estoy seguro que sí. Si pensara de otra manera, no perdería un minuto en proyectarla y por eso estamos acá. El éxito va a depender de eso. Confío en que todas las franquicias trabajarán de manera muy profesional y con un gran compromiso para lograr ser exitosos y competitivas desde sus inicios. Todos los equipos trabajarán para trasmitirles a los niños que empiezan a jugar la ruta para perseguir sus sueños y llegar hasta donde ellos se lo propongan, ya sea mediante el rugby amateur o en el profesional. Lograr la felicidad dentro del rugby es el éxito que todos debemos buscar y que justifica cualquier esfuerzo.



La Súper Liga Americana de Rugby

PRESUPUESTO Rondará el millón de dólares por franquicia

Según informó Sudamérica Rugby, el presupuesto de las franquicias girará en torno al millón de dólares de inversión anual. Además, World Rugby apoyará la SLAR e invertirá en estructuras de Alto Rendimiento para desarrollar Oficiales de Partidos, sistemas disciplinarios, start up administrativo de la Liga, Camps/Combines para detección de jugadores y más.

EL PLAN Centralizado y profesional

Sebastián Piñeyrúa, presidente de Sudamérica Rugby, le contó a Ovación que “la SLAR comercializará en forma centralizada los auspiciantes, el broadcast global y un kit sponsor. Todos las franquicias firmarán un acuerdo de participación con la SLAR con derechos y obligaciones que garanticen el éxito y permanencia del proyecto”.

Por otra parte, Piñeyrúa agregó que “todos los países que integran Sudamérica Rugby serán parte de la SLAR, tengan o no franquicias en su territorio. Se creará un Board Político de la SLAR y una Gerencia Deportiva y de operaciones que se ocuparán de velar por el buen funcionamiento de la competencia”.

En cuanto a los árbitros, el directivo uruguayo expresó que “se profesionalizará un panel de referee que surgirán de las Academias Regionales que se crearán en un futuro inmediato tanto en la Unión Argentina como en Sudamérica Rugby”.



DESARROLLO Buscar el regreso a la región

Los Combines para el draft de jugadores se realizará uno en Europa para los latinoamericanos con el objetivo de a aquellos que quieran volver a su región para jugar al rugby de manera profesional. Según contó Piñeyrúa, “se trabaja con World Rugby para seleccionar jugadores de las islas del Pacífico para que sean parte de la SLAR y además, se está en conversaciones con la MLR (la Liga Profesional de Estados Unidos) para que el campeón de ambas ligas participen en una Súper Final Americana”.

slar El formato de la competición

La primera edición de la Súper Liga Americana se pondrá en marcha en marzo del próximo año y el formato será de dos ruedas todos contra todos en régimen de local y visitante para que luego los cuatro mejores disputen las semifinales y los vencedores, la final.

Los partidos se jugarán principalmente entre semana los días viernes para no alterar la vida de los clubes y generar valor en la propuesta semanal de rugby en la región creando una nueva alternativa.

Al Uruguay contar con Peñarol y Nacional como franquicias, el Estadio Charrúa tendrá 10 encuentros como mínimo por la SLAR en primera fase con la disputa de dos clásicos. Luego, si los equipos avanzan, podrán jugar alguno más como local y también podría darse un nuevo enfrentamiento entre aurinegros y tricolores.