Lemoine elogió a España: “Viene haciendo un trabajo fantástico"

"España tiene un potencial muy bueno y el Mundial, como nos planteamos en Uruguay, tiene que servir para generar afición y luchar contra ese 'monstruo' que es el fútbol. El Mundial es una plataforma de potenciar el deporte. España ha hecho un trabajo fantástico y es una gran recompensa", aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro que terminó con triunfo español por 84 a 10 frente a Alemania.

Lemoine explicó a qué se debió la gran diferencia en el partido del domingo: "Fue muy difícil porque nuestro equipo está en periodo de reconstrucción. No es una justificación, es colocar al equipo alemán donde está. Los jugadores alemanes no están al nivel de este tipo de partidos porque no han sido preparados previamente".

"En los Mundiales hay que ser completamente realistas. Hay un partido cada seis días contra las mejores selecciones y lo mejor es ser realistas", aseguró respecto a las opciones de España en el Mundial de Japón de 2019 si gana el próximo 18 de marzo frente a Bélgica.

Para finalizar, Lemoine explicó sus planes para hacer crecer el rugby alemán: "Lo primero es una identidad de juego y de país. En los últimos torneos han jugado muchos jugadores de otras nacionalidades y así es difícil. No digo que tengan que ser alemanes sí o sí, pero sí que tengan un arraigo con su país para dotar de más personalidad y lucha al equipo. Además queremos potenciar la liga local".