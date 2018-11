“Esta es por lejos la semana más linda del año”

Desde 2013 juega en Primera División y la de este sábado será la sexta final con Old Christians. El capitán de los azules espera un partido abierto y confesó que será un encuentro muy parejo ante un rival que según remarcó, viene haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo.

¿Cómo se viven las horas previas a una final?



Se viven de manera intensa pero es divertido. Es la sexta para mí, no es ni la primera ni la segunda, así que esa adrenalina de todos los días no la dejás de vivir pero la tenés en la cabeza y tratás de controlarla un poco con la experiencia que ayuda a controlar los nervios, pero sin lugar a dudas es la semana más linda del año.



Te tocó vivir de cerca con tus compañeros la citación a la selección que les impide jugar la final, ¿Qué opinás acerca de esto?



Eso es un tema medio delicado. Por un lado es una lástima no poder estar en la gira de noviembre. Sé que quedé afuera por un tema de cupos y rendimientos pero no quiere decir que esté afuera de la selección porque de hecho la próxima semana voy a jugar por Sudamérica XV y después se viene la postemporada. Pero es un sabor amargo en parte porque los que se fueron, viajaron y van a vivir algo lindo con Los Teros, pero por otra parte se pierden el partido más lindo del año por todo el trabajo que hicieron porque son jugadores que hacen la diferencia, tanto para nosotros como para Trébol porque por algo están en la selección hoy.



¿Es una tranquilidad ser finalista por séptima vez o sienten alguna presión por eso?



Es una mezcla de sensaciones. La obligación siempre está, ya sea la primera o quinta final. Y el hecho de haber ganado tres títulos consecutivos ya te hacen tener o sentir un poco más de responsabilidad y sin menospreciar en absoluto el trabajo, el equipo, el plantel y el esfuerzo que hizo todo Trébol que va a jugar una final por primera vez, yo de alguna forma como capitán y jugador siento la responsabilidad de tener que poner esa experiencia en la cancha de nuestro lado para que ellos se vean en un lugar que no conocen.



¿Esa experiencia jugó su papel en semifinales?



De eso se trata también la experiencia. La realidad es que los partidos contra Cricket fueron bastante aburridos los dos, pero fue lo que nos pedía el contexto y clasificamos sin pasar nervios. Caso contrario a Trébol, que con Polo jugó dos partidos tremendos. En este tipo de casos la experiencia te manda a hacer lo que tenés que hacer y el sábado si tenemos que ganar por uno, por tres, por cinco o por siete lo vamos a hacer de la manera que podamos. En su momento el partido con Cricket había que cerrarlo y lo hicimos. Fue aburridísimo pero cumplimos el objetivo que era llegar otra vez a la final del Uruguayo.



¿Cómo pensás que se puede dar el partido ante Trébol?



Un partido lindo, abierto. Cada vez que jugamos con Trébol es un partido abierto que no se define en los últimos minutos pero sí en el que los dos equipos siempre tienen la prioridad de jugar y hacerlo con la misma característica. Salen partidos muy buenos y ojalá que ahora más allá de que sea una final, esperamos que haya puntos para el espectáculo pero si nos toca cerrar el juego lo haremos como corresponde o como mejor le sienta a cada equipo.



¿Cambió en algo la planificación de la semana por tratarse de una final?



Lo que sumamos ahora es empezar un poco antes los entrenamientos para hacer análisis de videos. El martes fue con menos intensidad y el jueves lo mismo. Además tuvimos la cena clásica con la hinchada y la gente del club que siempre es algo muy divertido.



¿Cómo viven el hecho de definir el título en todas las categorías del rugby uruguayo?



Yo no tengo los números pero somos como 120 jugadores habilitados para jugar y creo que Trébol también tiene más de 100. Eso te marca a las claras de cómo la cantidad de jugadores te potencia un plantel buscando el objetivo que tenemos todos que es salir campeones. Los planteles de Preintermedia llegaron a la final entre ellos y creo que ellos son los que empujan a la Intermedia y a la Primera a tener más competitividad para ser cada día mejores.



¿Hay cosas para mejorar en el juego?



Yo creo que Trébol es un rival que se dedica a tener un juego más abierto, a contragolpear todo el tiempo y a eso no estamos muy acostumbrados en el rugby uruguayo. Trébol nos sorprendió a nosotros porque en semis salieron a jugarse todo, jugaron mucho de manera frontal en el ataque y en ese sentido tienen una virtud. Nosotros tenemos que tratar de jugar con esas cosas y ver qué es lo que más nos conviene hacer. Siendo un partido tan parejo y una final, yo creo que está bien que los equipos sean fieles a sus estilos pero jugar todas las pelotas es un poco arriesgado así como no hay que patear todas. Son virtudes, es parte de la inercia del juego y el que tenga más pelotas rápidas puede sacar alguna ventaja.



¿Cómo se vive este presente siendo el capitán de Old Christians?



Muy tranquilo. Trato de transmitir tranquilidad a los jugadores y al resto del plantel. También a los allegados sobre todo que a veces están más nerviosos que los jugadores. Acá hay que mantener la calma, más allá de la adrenalina que se genera en la previa a una final. Lo manejamos muy tranquilo este aspecto y no soy de hablar más por jugar una final porque no hay cosas para salirse del libreto.