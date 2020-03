Jugador de Los Teros con coronavirus: cómo son sus síntomas y su aislamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue uno de los tantos casos relacionados al casamiento al que asistió Carmela Hontou. El jugador de Los Teros se contagió presumiblemente en la boda el día 7 de marzo, así como el otro jugador de rugby y la de hockey positivos, y continuó haciendo su vida normalmente hasta el viernes 13, cuando se confirma el contagio de coronavirus Covid-19 de la mujer y, por tanto, él junto a su pareja deciden aislarse en su hogar.

“Con mi novia fuimos al famoso casamiento y seguimos haciendo vida normal hasta que el viernes 13 nos enteramos que a una de las personas que había ido al casamiento le dio positivo el examen de coronavirus. Nosotros habíamos estado cerca de ella en la iglesia”, le contó el rugbier a FútbolUy, al cual se le solicitó no mencionar el nombre del jugador.

“Apenas me enteré el viernes estando en el trabajo me vine para mi casa. A partir de ahí estamos encerrados. Nos hicieron el test y nos dio positivo", complementó el jugador que estuvo con la selección uruguaya en el pasado Mundial de Rugby de Japón 2019.

Cómo es el día a día con los síntomas de la enfermedad.

"Yo casi no había tenido síntomas, salvo una tosecita seca. A mi novia, que vive conmigo, le había dolido un poco el cuerpo entre semana, pero nada que le impidiera seguir con su vida normal. Un dolor de espalda y de cuello pero al arrancar el día no pasaba nada. Más que esos síntomas no hemos tenido”, sostuvo.

“Lo peligroso de esto es que esto sea asintomático. Yo, por ejemplo, trabajé hasta el viernes 13 y el martes 10 fui a entrenar. Después de saber todo esto, hablamos con el médico del club para que cerraran el club y están todos en cuarentena”, afirmó siempre en declaraciones al citado portal, mencionando su preocupación por su padre, con el cual habla a diario.

“Lo más complicado es que la población de riesgo sean los veteranos. De hecho ahora hay una persona dentro de la edad de riesgo que es mánager y está un poco complicado”, sostuvo.

La importancia de la conciencia y su aislamiento.

El jugador de Los Teros destacó la importancia de “generar conciencia” para que las personas no salgan de sus casas, en una de las medidas de prevención más eficaces.



Asimismo, él junto a su pareja no salen del apartamento ni para ir al supermercado. “Pedimos todo. Cuando viene el delivery, desde lejos le grito que para el pago se ponga guantes, le tiro la tarjeta y así vamos llevándola. Vienen hasta la puerta de casa y nos dejan el pedido. Más que de la puerta de casa no hemos salido”, sentenció.