Italia volvió a ganar y se ilusiona en el Mundial de rugby

Dos partidos jugados, dos ganados y los dos con punto de bonificación incluidos. Ese es el saldo de Italia en lo que va del Mundial de rugby de Japón 2019, donde está como líder del Grupo “B” que integran además los poderosos Nueva Zelanda y Sudáfrica, grandes candidatos al título de campeón.

El primer tiempo tuvo un claro dominio de los "azzurri", que se marcharon a los vestuarios con una ventaja parcial de 17-0 en un partido disputado en el Estadio Hakatanomori de Fukuoka.

Empezó fuerte Italia al rozar el try en el primer minuto con una corrida de Callum Braley cortada sobre la línea por un defensor canadiense, lo que derivó en scrum y en un penal convertido por Tommaso Allan a los 2 minutos.

Los europeos ampliaron su ventaja con un try de Braam Steyn, quien logró arrancar desde un scrum y plantarse en la línea de ensayo tras arrollar a los rivales que le salieron al paso. Allan añadió puntos en la conversión para dejar las cosas 10-0 en 8 minutos.

Poco después, Dean Budd halló una brecha entre líneas canadienses y anotó el segundo try para los "azzurri", con conversión posterior de Allan: 17-0.

Los italianos siguieron sin hacer concesiones en la segunda mitad. El ala Sebastian Negri no tardó en sumar otro try tras un scrum muy próximo a la línea de ensayo, con posterior conversión de Allan para que Italia se fuera 24-0 en 44 minutos.

Esta ventaja se amplió con un try de castigo a los 58’ acompañado de una amonestación del árbitro Nigel Owens al canadiense Heaton por llevar al suelo un maul, mientras que Mattia Bellini anotó después el quinto try para Italia y las cosas quedaban 36-0.

Los canadienses tuvieron que esperar al minuto 70 para ver en el marcador sus primeros puntos gracias al try apoyado por Andrew Coe y la conversión de Peter Nelson dejando las cosas 36-7 a favor de los europeos que luego no perdonaron ya que llegaron a otro try que apoyó Federico Zani con la conversión de Carlo Canna: 43-7.

Matteo Minnozzi redondeó su gran actuación al lograr el último try italiano en una espectacular jugada a dos minutos del final, y dejó el marcador en 48-7 después de una conversión fallida.

Italia logró así su tercera victoria consecutiva en una Copa del Mundo, su récord hasta la fecha, y la segunda en este torneo disputado en Japón tras vencer a Namibia en el primer encuentro por 47 a 22.

Los "azzuri", que nunca se han metido en la fase final de un Mundial, se colocan temporalmente con 10 puntos en cabeza del Grupo “B”, por delante de Nueva Zelanda, uno de los principales favoritos para el torneo que tiene un partido menos disputado.