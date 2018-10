Golpe a la ilusión: Samoa no perdonó

Dominar y no poder transformar esa superioridad en el marcador. Estar más fuertes que el rival y no lograr marcar la diferencia. Cometer errores y que el rival no perdone. Esas fueron algunas de las causas de un partidazo que Samoa “A” le ganó a Uruguay XV para quedarse con el título del Americas Pacific Challenge.

Lejos de dar un paso atrás, el seleccionado uruguayo subió varios escalones en el aspecto físico, algo clave a la hora de enfrentar rivales de primer nivel internacional y sobre todo, para pensar en llegar de la mejor manera al Mundial de Japón 2019.

Luego de los muy buenos resultados ante Canadá “A” en la primera fecha (triunfo por 35 a 21) y frente a Estados Unidos Selects (victoria por 33 a 18) en la segunda, el equipo de Esteban Meneses llegaba a la última fecha como único líder del torneo y ganar o empatar le daba el título.

Samoa por su parte, venció a Argentina XV y a Tonga “A” para llegar con chances de ser campeón a la última jornada y no la desaprovechó.

En una tercera y última fecha que a primera hora tuvo ayer el triunfo de Canadá frente a Tonga “A” por 32 a 31, el primero de los norteamericanos en la historia del Americas Pacific Challenge, y a segunda la aplastante victoria de Argentina XV sobre Estados Unidos Selects por 55 a 15, los del Pacífico cerraron la semana a toda fiesta.

Es que si bien Uruguay XV comenzó mejor y a los 5’ Germán Kessler apoyó el primer try del partido convertido por Federico Favaro, el dominio celeste no se pudo ver reflejado en el marcador.

Los celestes eran superiores en el contacto, en el uno contra uno, usaban muy bien el pie, presionaban en campo rival y eran amplios dominadores en el scrum.

Todos esos elementos hacían de Uruguay un equipo sólido pero el resultado no estaba acorde a lo que pasaba en el Estadio Charrúa.

Y jugando contra rivales que suelen hacer de su desorden táctico un arma letal, no se puede fallar, porque equipos como Samoa, no perdonan y lastiman.

Fue lo que a la larga terminó sucediendo. Si bien la Celeste se fue al descanso con ventaja de dos puntos (12-10), la historia cambió en el complemento. Samoa aceleró y no desaprovechó sus oportunidades para anotar.

El oportunismo samoano, los errores de manejo de Uruguay y también un toque de fortuna llevaron a Samoa a comenzar a liquidar el partido en el Charrúa.

Más allá de que nunca dejaron de luchar, los celestes no pudieron dar vuelta el partido y la victoria por 38 a 24 consagró a Samoa como campeón por primera vez del Americas Pacific Challenge.

Para Uruguay XV fue un golpe a la ilusión porque el objetivo era sin lugar a dudas ganar este título en casa, pero la derrota dejó otro aprendizaje: a este nivel no se puede fallar porque el rival no perdona.

Esta vez fue Samoa el que no tuvo piedad y se llevó la copa de forma invicta.



LOS DETALLES

Uruguay XV 26-38 Samoa "A"

Uruguay XV. M. Sanguinetti, G. Kessler, J. Echeverría; I. Dotti, D. Magno, J. Gaminara (C), L. Segredo, A. Nieto; J. Alonso; R. Silva; F. Favaro, A. Vilaseca, J. Prada, L. Leivas; G. Mieres.



Cambios. M. Ardao x Kessler, G. Pujadas x J. Echeverría, M. Benítez x M. Sanguinetti, D. Ayala x I. Dotti, M. Diana x L. Segredo, I. García x L. Leivas, M Blengio x G. Mieres, T. Inciarte x J. Alonso.



Entrenador. Esteban Meneses.



Samoa “A”. S. Enoka, A. Aiono (Cn), B. Toomalatai; M. Tapili, I. Matamu; B. Kaino, I. Petelo, P. Leavasa; I. Tino; P. Faapale; J. Vaili, D. Leuila, A. Tapili, J. Semuelu; B. Lemalufaitoaga.

Cambios. L. Brown x A. Aiono, R. Tapu x B. Toomalatai, T. Tuaniu x S. Enoka, E. Tolufale x P. Leavasa, F. Malloy x I. Matamu, D. Tusitala x I. Tino, H. Luteru x A. Tapili, P. Scanlan x J. Samuelu.

Entrenador. Muliagatele Lima.



Tantos. Uruguay XV: 5’ G. Kessler (try), F. Favaro (conversión), 37’ G. Kessler (try), 57’ Try-penal, 79’ D. Ardao (try), F. Favaro (converrsión).



Tantos. Samoa “A”: 25’ I. Tino (try), A. Luila (conversión), 31’ A. Luila (penal), 48’ B. Lemalufaitoaga (try), D. Leuila (conversión), 59’ J. Samuelu (try), D. Luila (conversión), 67’ D. Tusitala (try), D. Leuila (conversión), 74’ I. Petelo (try), D. Luila (conversión).



Amarillas: 45’ J. Samuelu.



Árbitro: Pablo Deluca (Argentina).

Cancha: Estadio Charrúa.

Público: 3.000 espectadores.