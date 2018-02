Gaminara: “La clave es el convencimiento”

-¿Cómo se viven las horas previas a un partido clave?



-Con muchas ganas de que llegue la hora de salir a la cancha, pero disfrutando de cara entrenamiento. A esta altura, ya con varias batallas como estas o parecidas, se disfruta más, pero también se vive de manera diferente por la importancia.



-¿Qué balance se hizo del partido en Vancouver?



-Allá fuimos muy efectivos y apoyamos cinco tries, algo que no es menor. También tuvimos buenas secuencias defensivas y creo que va por ahí la cosa, en ser integrales y tener todo a disposición para ver por dónde viene el partido. El viaje de regreso fue largo, pero ya estamos con el foco en la revancha y se hizo una muy buena semana.



-Todo el mundo se asombró por la actuación de Uruguay como visitante, ¿ustedes también o estaban preparados para dar ese golpe?



-Nos preparamos muy fuerte para esta serie. Nosotros no nos asombramos para nada y la gente que ve cómo se trabaja acá tampoco. Hay mucho esfuerzo, muchas horas de entrenamiento, de videos, de planificación del staff. Somos jugadores amateurs entrenando como profesionales y la clave de todo es el convencimiento que tenemos a la hora de proponernos las cosas y salir a jugar cada partido sin importar el rival que tenemos del otro lado en la cancha.



-¿Qué aspectos debe mostrar hoy el equipo?



-Tenemos que salir a la cancha igual de convencidos que el sábado pasado. Todo tiene su lado bueno o malo pero en este caso la presión es de Canadá. Viene a jugar como visitante y está nueve puntos abajo. Nosotros vamos a salir a jugar con nuestro plan. Obviamente hicimos correcciones en la semana porque sabemos que no fue perfecto lo de Vancouver, pero creo que mejor no podemos estar.



-¿Te ves nuevamente jugando un Mundial?



-Si, obvio. No paro de imaginármelo y ojalá que logremos la clasificación directa en este partido porque tenemos mucha confianza en lo que venimos haciendo hasta ahora con todo el grupo, pero si no se llega a dar seguiremos luchando para que podamos conseguirla en el repechaje. Pero hay mucho convencimiento en el plantel, el cuerpo técnico y todos los que nos rodean.