Otra fecha con clásico incluido

Los fanáticos del rugby tendrán un fin de semana agitado ya que a la actividad local se le sumarán dos encuentros internacionales para las selecciones uruguayas.

El Torneo Clasificatorio correspondiente al Campeonato Uruguayo “Copa 100 Años del diario El País” tendrá la disputa de la fecha 16 con cuatro partidos esta tarde y el complemento en la jornada del domingo.



Hoy desde la hora 15.30 en la cancha del Golf Club Paysandú, Trébol recibirá la visita del Montevideo Cricket Club en un partido clave para los sanduceros, que están segundos detrás de Old Christians y quieren mantener o mejorar esa posición para clasificarse directamente a las semifinales del torneo.

Por otra parte, PSG jugará en su campo deportivo del Liceo Francés ante el líder Old Christians, que viene de vencer en el clásico de los colegios a Old Boys en la fecha 15.



Además, en Punta del Este, Lobos enfrentará a Seminario, mientras que en el campo deportivo Ramón Cáceres de Champagnat, el local recibirá la visita de Ceibos.

La fecha 16 del Clasificatorio se cerrará mañana con el clásico entre Old Boys y Carrasco Polo en British School en duelo de perdedores de la pasada jornada ya que los azulgranas cayeron en su visita a San Patricio con Old Christians, mientras que el “Caballito” perdió como local con Trébol de Paysandú.



Este encuentro entre Old Boys y Carrasco Polo será televisado por la pantalla de Directv Sports a través de los canales 612, 1612HD y Play.

Los Cuervos, que en la fecha 15 vencieron a Champagnat en el clásico de Punta Carretas, tendrán fecha libre.



Pero no solo del Campeonato Uruguayo se nutrirá el fin de semana de rugby ya que dos selecciones uruguayas jugarán en el exterior.



Ambas tendrán actividad en Rosario, Argentina, donde esta tarde los primeros en salir a escena serán Los Teritos, que enfrentarán desde la hora 14.00 a la selección “B” de Rosario.

A continuación, a las 16.00, Uruguay XV se medirá ante Rosario en el primero de una serie de tres amistosos que jugará el equipo de Guzmán Barreiro en Argentina.



Este partido será televisado por la pantalla de Directv Sports a través de los canales 612, 1612HD y Play.

Tras enfrentar a Rosario, Uruguay XV se medirá el miércoles 15 ante Córdoba a partir de la hora 19.00, mientras que el sábado 25 de agosto, los celestes visitarán a Brasil en Sao Jose dos Campos.