Duelo de líderes en el Clasificatorio

Con tres partidos hoy y dos mañana, la etapa se pondrá en marcha esta tarde a la hora 14:00 en cancha de Carrasco Polo, el Caballito enfrentará a PSG.



Por otra parte, desde las 15:45 en Punta del Este, Lobos recibirá a Los Cuervos, mientras que en el Parque Cupra, Ceibos hará su debut en el torneo enfrentando a Seminario.



La etapa se complementará mañana con dos encuentros. a la hora 14:00 en San Patricio, Old Christians recibirá a Cricket en duelo de punteros (ganaron sus dos encuentros hasta el momento), y en Paysandú, Trébol recibirá a Old Boys.



En los torneos de Argentina, Old Christians enfrentará a Los Tordos, Old Boys a Lomas Athletic, Cricket a CRAI, Trébol a Roca, Carrasco Polo a Córdoba y PSG a Los Cardos.