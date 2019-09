La despedida de Los Teros fue con dudas pero también con certezas

En medio de la expectativa por una nueva participación en el Mundial de rugby, Los Teros tuvieron su despedida en el Estadio Charrúa enfrentando a Argentina XV.

Con un muy buen marco de público que reunió a más de 6.500 personas, el equipo de Esteban Meneses cayó por 35 a 24 dejando cosas buenas y algunas malas pensando en lo que será la disputa de la Copa del Mundo.

Desde el inicio del encuentro el rival no regaló absolutamente nada. Los albicelestes que ayer vistieron de azul llegaron a Montevideo con un claro objetivo: ganar.

Y de movida el equipo de Ignacio Fernández Lobbe se plantó en campo uruguayo, obligando a Los Teros a defender duro, pero a los 4’ ya vulneraron la resistencia celeste con el try apoyado por Santiago Montagner.

Pero llegó la reacción de Los Teros, que respondieron con un try de Germán Kessler desde el line, en un partido que tuvo un ritmo muy intenso y mucho contacto físico, lo que desgastó a los dos equipos en la primera mitad.

Con un 21 a 17, Argentina XV se fue al descanso en ventaja y en el inicio del complemento un try de Sebastián Cancelliere aumentó la diferencia. Por más que un try de Diego Magno devolvió a Uruguay a la lucha por el marcador, los errores defensivos se pagaron muy caros y los albicelestes los aprovecharon para llevarse la victoria 35-34.

A pesar de la derrota el equipo de Esteban Meneses mostró cosas buenas pensando en lo que se viene.

Uruguay llegará al Mundial con una preparación inédita, un nivel de juego que apuesta a cosas importantes desde el protagonismo y la confianza, en un proceso de formación de jugadores que quiere dejar una huella en Japón.

SÍNTESIS

Uruguay 24 - 35 Argentina XV

Cancha: Estadio Charrúa.

Público: 6.500 espectadores.

Árbitro: Felipe Balbontín (Chile).



Uruguay. M. Sanguinetti, G. Kessler, D. Arbelo; F. Lamanna, M. Leindekar; J. Gaminara, S. Civetta, A. Nieto; A. Ormaechea, F. Etcheverry; N. Freitas, A. Vilaseca, J. Cat, L. Leivas; R. Silva.

Ingresaron: F. Gattas, J. Echeverría, J. Rombys, D. Magno, I. Dotti, S. Arata, F. Favaro, G. Mieres, T. Inciarte, A. Della Corte, M. Ardao, J. Jaunsolo, J. Ormaechea, M. Diana, G. Pujadas.

Head coach: Esteban Meneses.



Argentina XV. J. Zeiss, A. Zapata, L. Sordoni; R. Fernández, S. Grondona, B. Pedemonte, Montagner; G. Bertranou, T. Albornoz; I. Mendy, S. Chocobares, J. Castro, S. Cancelliere; F. Cordero.

Ingresaron: J. González, T. Gallo, M. Genco, I. Calas, L. Bur, M. Bernstein, S. Ruiz, F. Ferrario, M. Elías, G. García.

Head coach: Ignacio Fernández.



Tantos. Uruguay: 8’ G. Kessler (try), A. Ormaechea (conversión); 18’ A. Ormaechea (penal); 25’ N. Freitas (try), A. Ormaechea (conversión); 66’ D. Magno (try), F. Favaro (conversión).

Tantos. Argentina XV: 4’ S. Montagner (try), T. Albornoz (conversión); 21’ S. Chocobares (try), T. Albornoz (conversión); 22’ S. Grondona (try), T. Albornoz (conversión); 43’ S. Cancelliere (try), T. Albornoz (conversión); 79’ I. Mendy (try), M. Elías (conversión).