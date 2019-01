Se define el campeón en el Estadio Charrúa

La primera jornada del Seven URU se disputó ayer en el Estadio Charrúa con 12 encuentros correspondientes a las cuatro series del certamen que definirá al mejor de la temporada en rugby reducido y que además clasificará a los primeros cuatro equipos para el Seven de Punta del Este que se jugará entre el 5 y el 6 de enero en el Campus Municipal de Maldonado.

La actividad comenzó a la hora 19:00 y finalizó pasadas las 23:00 con un buen marco de público que se acercó para disfrutar de algo novedoso: ver rugby de noche en el Estadio Charrúa.

Es que tras la remodelación que incluyó el césped sintético y muchas obras en las instalaciones, el escenario del Parque Rivera ahora cuenta con iluminación y este es el primer torneo de rugby que se está disputando con luces artificiales.

Hoy se jugará la etapa definitoria que comenzará a la hora 17:40 con los cuartos de final de la Copa de Oro y la final está prevista para las 21:40.

Las series del Seven de la URU

Zona “A”: Trébol, Lobos y Caranchos.

Zona “B”: Cricket, Ceibos y Caballito.

Zona “C”: Carrasco Polo, PSG y Círculo de Tenis.

Zona “D”: Old Boys, Seminario y Trouville.

Los resultados del viernes

19:00 horas – Seminario 24-7 Trouville

19:20 horas – PSG 34-5 CTM

19:40 horas – Ceibos 38-14 Caballito

20:00 horas – Lobos 42-0 Caranchos

20:20 horas – Old Boys 48-0 Trouville

20:40 horas – Carrasco Polo 53-0 CTM

21:00 horas – Cricket 38-5 Caballito

21:20 horas – Trébol 53-0 Caranchos

21:40 horas – Old Boys 24-7 Seminario

22:00 horas – Carrasco Polo 28-17 PSG

22:20 horas – Cricket 10-7 Ceibos

22:40 horas – Trébol 33-14 Lobos

Los partidos para este sábado