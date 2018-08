El debut de Ledesma fue con una derrota

El equipo albiceleste cayó como visitante ante Sudáfrica en Durban por 34 a 21 luego de terminar la primera parte con ventaja de 14-10.



No fue el estreno que los Pumas esperaban para el nuevo ciclo con Mario Ledesma a cargo de la conducción. Condenados a defenderse constantemente, un poco por virtud del rival pero también por incapacidad propia para sostener el ataque, se vieron obligados a defender durante la mayor parte del partido y eso lo hizo pagar caro Sudáfrica con su potencia física.

Así, el debut en el Rugby Championship 2018 terminó en derrota con seis tries contra tres que dejan a los Springboks en la cima de las posiciones junto con Nueva Zelanda, ambos con cinco unidades, ya que los All Blacks vencieron a Australia 38-13 como visitantes.



“No nos salió mucho lo que teníamos que hacer. Ellos nos anticiparon en el ruck y nos complicaron ahí. Tampoco tuvimos pelotas de calidad. Eso hoy no lo pudimos solucionar”, dijo Ledesma tras el encuentro.