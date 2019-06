Una costumbre: Uruguay campeón otra vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay organizó por tercer año consecutivo la Nations Cup de rugby y el trofeo quedó nuevamente en casa. El equipo de Esteban Meneses le ganó a Argentina XV por 28 a 15 el sábado por la noche en el Estadio Charrúa y festejó otra vez.

En un partido durísimo, pero en el que los celestes mostraron una enorme convicción, Los Teros comenzaron muy bien en la defensa y aprovecharon la primera chance para apoyar un try por intermedio de Manuel Leindekar con la conversión de Federico Favaro a los 8 minutos.

Martín Roger de penal anotó los primeros puntos de Argentina XV a los 18’ pero luego, a los 20’ y a los 28’ Favaro aumentó por esa misma vía para que los celestes se fueran 13-3 arriba.

El equipo de Carlos Ignacio Fernández Lobbe no se rindió nunca y a los 36’ tuvo el premio mayor con un try de Santiago Portillo convertido por Martín Roger.

Pero Los Teros estaban en su momento, en su noche y en su partido. A los 40’ y luego de un largo rato en campo rival, Germán Kessler apoyó el segundo try celeste y con la conversión de Favaro, Uruguay se fue al descanso 20-10 arriba.

En el complemento, otra vez Kessler fue el encargado de apoyar un try y a los 45’ Los Teros estiraron la diferencia a 25-10 ante un Argentina XV que no encontraba los caminos pero que a los 60’ descontó con un try de Lucas Santa Cruz.

Un penal de Federico Favaro a los 75’ le puso las cifras definitivas a un gran triunfo de Los Teros ante Argentina XV por 28 a 15 para quedarse por tercer año consecutivo con la Nations Cup.

Fue el premio a un equipo que jugó como tal y que jamás se rindió a pesar de algunos altibajos en este torneo como por ejemplo, en la derrota ante Namibia, pero que supo reponerse y conseguir una magnífica victoria ante un rival muy duro y siempre complicado para Uruguay.

Los Teros siguen sumando éxitos y la Nations Cup, que por tercer año consecutivo se disputó en Uruguay gracias al apoyo y la confianza de World Rugby, volvió a quedar en casa. Ya es una sana costumbre.